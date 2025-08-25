Улюблене виконання ювелірного виробу для більшості жінок – сережки із золота. Вони красиві, оригінальні, універсальні та допоможуть додатково розставляти акценти. Це невід'ємний образ маленької дівчинки, нареченої, зрілої жінки, тієї, яка вирушила на роботу, навчання, прогулянку чи романтичне побачення.

Вибір правильного виробу завжди буде складним, до того ж для досконалості немає меж. Підбираючи ідеальні золоті сережки необхідно враховувати стиль та статус заходу, дизайн та вагу виробу, прикраси для гармонії, дорогоцінний метал, а також вставку та вид кріплення. Основні принципи вибору ґрунтуються на законах стилю та зовнішності жінки.

Сережки по формі обличчя

За допомогою правильних рекомендацій та порад можна візуально скоригувати овал обличчя та додатись потрібних результатів:

при формі правильного овалу підходять сережки будь-якого виконання, а при подовженій особі потрібно віддавати перевагу сережкам з кільцями або у правильній геометричній формі;

виразне підборіддя і широке чоло можна візуально пом'якшити за допомогою подовжених сережок або прикрасами, де є вставки у вигляді крапель;

під округлу особу вибирають сережки з підвісами або прикраси у вигляді перевернутого трикутника;

жінкам із трикутною формою обличчя потрібно уникати сережок, що звужуються до низу, а краще вибирати овальні конго.

Будова мочки також враховується, тому що великі вироби на тонкій мочці виглядають недоречно.

Колір металу

Сережки із золота виготовляються за допомогою металу 585 проби. Воно може бути різних відтінків або комбінуватися між ними, досягаючи потрібного відтінку. На вибір є три варіанти відтінків золота:

Білий. Для отримання такого кольору золото додають нікель, срібло або паладій. Тому метал набуває холодного сяйва. Відмінний вибір для ситуацій, коли золоту прикрасу потрібно поєднувати зі сріблом; Жовтий . Найбільш відомий та популярний відтінок, сплав доповнюються міддю, що додатково підвищує міцність; Червоний . Насичений та теплий колір з рожевим відтінком, а зумовлено це наявністю великої кількості міді у складі.

Наявність прикрас у кожному з варіантів виконання дозволить комбінувати різні ювелірні вироби та досягати гармонії.

Де придбати золоті сережки?

Асортименти, запропоновані в інтернет-магазині Золотий Вік, досить широкий. Прикраси мають невеликий опис та характеристики, а для візуальної оцінки представлені фотографії високої якості. Популярністю користуються сережки зі вставками та без них. На вибір є дорогоцінні та напівдорогоцінні вставки. Професійні консультанти нададуть допомогу у виборі та попередньої оцінки прикрас.