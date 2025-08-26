Уночі сили ППО збили 47 російських безпілотників із 59

Уночі Росія атакувала Україну 59 ударними безпілотниками типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 47 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 12 безпілотників на 9 локаціях.