Стабілізація під Добропіллям
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Уночі сили ППО збили 47 російських безпілотників із 59

Зафіксовано влучання 12 безпілотників на 9 локаціях.

Уночі сили ППО збили 47 російських безпілотників із 59
Мобільна група ППО
Фото: Генштаб

Уночі Росія атакувала Україну 59 ударними безпілотниками типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 47 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 12 безпілотників на 9 локаціях.
