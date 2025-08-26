​Новим президентом Київського авіаційного інституту обрано Ксенію Семенову

Голова Наглядової ради Київського авіаційного інституту (КАІ) Петро Чернишов повідомив про результат виборів президента КАІ.
“Дискусії були непрості, але Наглядова рада ухвалила рішення – новим Президентом КАІ обрано Ксенію Семенову”, - написав він.
Чернишов зазначив, що засідання тривало 7 годин, на конкурс подалися 8 кандидатів, з яких 7 були присутні в КАІ на співбесіді.
Голова Наглядової ради нагадав, що за час виконання Семеновою обов’язків у КАІ з’явилися нові лабораторії, почалися цифрові зміни й уперше за багато років університет вийшов у діалог з бізнесом.
«Попередній керівник НАУ залишив борги й договір на будівництво 15 ЖК». Розмова з Ксенією Семеновою, в.о. ректорки авіаційного
10 квітня 2024 року КАІ (тоді ще НАУ) очолила Ксенія Семенова.
Це вперше, коли таке рішення Міністерство освіти і науки приймає на основі рекомендації Наглядової ради.
Влітку 2023 року міністр освіти і науки Оксен Лісовий підписав наказ про оголошення догани ректору НАУ Максиму Луцькому. Міністр зазначив, що Луцький не вказав у своєму щорічному звіті інформацію про рівень досягнення цільових показників діяльності закладу, визначених контрактом. Це є порушенням законодавства про освіту і вимог контракту.