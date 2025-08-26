Стабілізація під Добропіллям
​Новим президентом Київського авіаційного інституту обрано Ксенію Семенову

Ксенія Семенова з 2024 року була в.о. ректорки КАІ.

​Новим президентом Київського авіаційного інституту обрано Ксенію Семенову
Ксенія Семенова
Фото: Макс Требухов

Голова Наглядової ради Київського авіаційного інституту (КАІ) Петро Чернишов повідомив про результат виборів президента КАІ.

“Дискусії були непрості, але Наглядова рада ухвалила рішення – новим Президентом КАІ обрано Ксенію Семенову”, - написав він.

Чернишов зазначив, що засідання тривало 7 годин, на конкурс подалися 8 кандидатів, з яких 7 були присутні в КАІ на співбесіді.

Голова Наглядової ради нагадав, що за час виконання Семеновою обов’язків у КАІ з’явилися нові лабораторії, почалися цифрові зміни й уперше за багато років університет вийшов у діалог з бізнесом.

  • 10 квітня 2024 року КАІ (тоді ще НАУ) очолила Ксенія Семенова

  • Це вперше, коли таке рішення Міністерство освіти і науки приймає на основі рекомендації Наглядової ради.

  • Влітку 2023 року міністр освіти і науки Оксен Лісовий підписав наказ про оголошення догани ректору НАУ Максиму Луцькому. Міністр зазначив, що Луцький не вказав у своєму щорічному звіті інформацію про рівень досягнення цільових показників діяльності закладу, визначених контрактом. Це є порушенням законодавства про освіту і вимог контракту.
