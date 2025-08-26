​Новим президентом Київського авіаційного інституту обрано Ксенію Семенову

Ксенія Семенова з 2024 року була в.о. ректорки КАІ.

Голова Наглядової ради Київського авіаційного інституту (КАІ) Петро Чернишов повідомив про результат виборів президента КАІ.

“Дискусії були непрості, але Наглядова рада ухвалила рішення – новим Президентом КАІ обрано Ксенію Семенову”, - написав він.

Чернишов зазначив, що засідання тривало 7 годин, на конкурс подалися 8 кандидатів, з яких 7 були присутні в КАІ на співбесіді.

Голова Наглядової ради нагадав, що за час виконання Семеновою обов’язків у КАІ з’явилися нові лабораторії, почалися цифрові зміни й уперше за багато років університет вийшов у діалог з бізнесом.