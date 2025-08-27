Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
У Херсоні росіяни вбили жительку і поранили ще двох людей

Потерпілі перебувають під наглядом медиків.

свічі

27 серпня росіяни атакували Дніпровський район Херсона і вбили жінку.

Про це повідомив керівник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

«Черговою жертвою російських терористів стала 81-річна херсонка. Вона отримала травми, несумісні з життям, внаслідок ранкового обстрілу Дніпровського району», - зазначив Шанько.

Згодом обласна військова адміністрація повідомила, що окупанти знову атакували обласний центр. Через обстріл постраждали ще двоє людей.

«Орієнтовно о 16:15 російські загарбники обстріляли Херсон. Через ворожу атаки постраждали двоє чоловіків, яким 35 та 62 роки. Попередньо, вони дістали вибухові травми. Потерпілі — під наглядом медиків», - уточнили в ОВА.
﻿
