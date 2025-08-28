NYT: російські дрони шпигують за маршрутами поставок американської зброї в Німеччині

Військові посадовці США та Європи дедалі більше стурбовані цими польотами дронів, навіть попри те, що російські акти саботажу зменшилися. Німецька розвідка вважає, що принаймні деякі з цих дронів були виготовлені в Ірані, водночас принаймні деякі з польотів могли бути здійснені з кораблів у Балтійському морі.

Росія або її посередники використовують розвідувальні дрони над маршрутами, які Сполучені Штати та їхні союзники використовують для перевезення військових поставок через східну Німеччину, збираючи розвідувальні дані, які можуть бути використані для посилення диверсійної кампанії Кремля та допомоги його військам в Україні, пише The New York Times із посиланням на слова американських та інших західних чиновників.

За їхніми даними, американські та німецькі чиновники обговорювали зусилля Росії щодо диверсій, включаючи інформацію, яка призвела до арешту в травні трьох українців.

Російська диверсійна кампанія призвела до пожеж на складах у Великій Британії, нападу на дамбу в Норвегії, спроб перерізати кабелі під Балтійським морем та низки операцій, спрямованих на те, щоб наблизити війну в Україні до серця Європи та підірвати підтримку Києва.

Після того, як минулого року кількість російських диверсійних актів досягла піку, цього року значно скоротилася, повідомляють експерти та представники західної розвідки. Це принаймні частково є результатом посилення безпеки в Європі та зусиль розвідувальних служб США та Європи щодо запобігання нападам.

Падіння також, ймовірно, відображає вир дипломатичної активності, спрямованої на переговори про припинення бойових дій в Україні.

Міжнародний інститут стратегічних досліджень заявив у звіті цього місяця, що кількість диверсійних операцій цього року зменшилася, але загроза залишається, оскільки європейцям важко скоординувати відповідь.

Хоча розвідувальні операції Росії перебувають під дедалі пильнішим контролем, вони зберегли можливість вербувати людей для здійснення нападів по всій Європі, за словами західних чиновників.

В результаті, військові чиновники США та Європи дедалі більше стурбовані польотами дронів у Німеччині.

Про польоти, зосереджені у східнонімецькій федеральній землі Тюрінгія, також повідомляло WirtschaftsWoche, німецьке видання, яке детально висвітлювало цю диверсійну кампанію.

WirtschaftsWoche повідомило, що Німеччина нарощує свої системи боротьби з дронами на військових базах. Речник німецьких збройних сил заявив виданню, що польоти дронів поблизу військових баз становлять значний ризик для безпеки.

Видання також повідомляло, що принаймні деякі з дронів були виготовлені в Ірані, і представники німецької розвідки вважають, що принаймні деякі з польотів могли бути здійснені з кораблів у Балтійському морі.

Американські чиновники підтвердили польоти, але заявили, що не змогли відстежити їхнє походження. Вони вважають, що дрони керували росіяни або люди, які працюють на російські розвідувальні служби.

Спостереження за допомогою дронів, найімовірніше, пов’язане з бойовою розвідкою, яка має дати російській армії краще уявлення про те, з якою зброєю вона зіткнеться і коли.

Якщо Росія вирішить посилити свої диверсійні операції в майбутньому, вона може використовувати інформацію, зібрану за допомогою польотів дронів.