На Хмельниччині викрили підпільну друкарню, де виготовляли "липові" документи для чоловіків

Ділкам загрожує до 9 років увʼязнення.

На Хмельниччині викрили підпільну друкарню, де виготовляли "липові" документи для чоловіків
На Хмельниччині ділки друкували фальшиві документи
Фото: Нацполіція

У Хмельницькій області викрили підпільну друкарню, на якій виготовляли фальшиві  документи для військовозобов'язаних чоловіків.

Про це повідомили у Нацполіції. 

Мешканці Хмельницького організували схему виготовлення та збуту фальшивих офіційних документів. Для цього вони обладнали підпільну друкарню в одному з нежитлових приміщень міста. 

За допомогою спеціальної техніки та програмного забезпечення ділки проєктували та виготовляли складні макети офіційних документів, печаток і штампів.Надалі через інтернет підшукували клієнтів серед військовозобовʼязаних громадян, пропонуючи їм послуги з виготовлення фальшивих документів, зокрема пенсійних посвідчень із фіктивними записами про встановлення інвалідності. Ці документи надавали підстави "клієнтам" для безперешкодного виїзду за кордон.

Підпільна друкарня у Хмельницькому
Фото: Нацполіція
Підпільна друкарня у Хмельницькому
Фальшиві документи
Фото: Нацполіція
Фальшиві документи

Поліцейські провели 32 обшуки за місцями проживання фігурантів та в їхніх транспортних засобах на території Хмельницької і Вінницької областей, а також на пункті пропуску.

Одного з чоловіків, який скористався послугами ділків, затримали безпосередньо під час спроби перетину кордону з використанням підроблених документів. Наразі 22-річного молодика помістили під домашній арешт.Також поліцейські затримали й одного з найактивніших членів угруповання: 53-річному чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 3, 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та збут чи використання підроблених документів) Кримінального кодексу України. 

Учасникам схеми загрожує до девʼяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до протиправної діяльності. Також поліцейські заочно оголосили підозру 43-річному члену групи. Можлива додаткова кваліфікація.
