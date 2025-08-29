У Хмельницькій області викрили підпільну друкарню, на якій виготовляли фальшиві документи для військовозобов'язаних чоловіків.
Про це повідомили у Нацполіції.
Мешканці Хмельницького організували схему виготовлення та збуту фальшивих офіційних документів. Для цього вони обладнали підпільну друкарню в одному з нежитлових приміщень міста.
За допомогою спеціальної техніки та програмного забезпечення ділки проєктували та виготовляли складні макети офіційних документів, печаток і штампів.Надалі через інтернет підшукували клієнтів серед військовозобовʼязаних громадян, пропонуючи їм послуги з виготовлення фальшивих документів, зокрема пенсійних посвідчень із фіктивними записами про встановлення інвалідності. Ці документи надавали підстави "клієнтам" для безперешкодного виїзду за кордон.
Поліцейські провели 32 обшуки за місцями проживання фігурантів та в їхніх транспортних засобах на території Хмельницької і Вінницької областей, а також на пункті пропуску.
Одного з чоловіків, який скористався послугами ділків, затримали безпосередньо під час спроби перетину кордону з використанням підроблених документів. Наразі 22-річного молодика помістили під домашній арешт.Також поліцейські затримали й одного з найактивніших членів угруповання: 53-річному чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 3, 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та збут чи використання підроблених документів) Кримінального кодексу України.
Учасникам схеми загрожує до девʼяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Наразі правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до протиправної діяльності. Також поліцейські заочно оголосили підозру 43-річному члену групи. Можлива додаткова кваліфікація.