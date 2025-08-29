Ділкам загрожує до 9 років увʼязнення.

У Хмельницькій області викрили підпільну друкарню, на якій виготовляли фальшиві документи для військовозобов'язаних чоловіків.

Про це повідомили у Нацполіції.

Мешканці Хмельницького організували схему виготовлення та збуту фальшивих офіційних документів. Для цього вони обладнали підпільну друкарню в одному з нежитлових приміщень міста.

За допомогою спеціальної техніки та програмного забезпечення ділки проєктували та виготовляли складні макети офіційних документів, печаток і штампів.Надалі через інтернет підшукували клієнтів серед військовозобовʼязаних громадян, пропонуючи їм послуги з виготовлення фальшивих документів, зокрема пенсійних посвідчень із фіктивними записами про встановлення інвалідності. Ці документи надавали підстави "клієнтам" для безперешкодного виїзду за кордон.

Фото: Нацполіція Підпільна друкарня у Хмельницькому

Фото: Нацполіція Фальшиві документи

Поліцейські провели 32 обшуки за місцями проживання фігурантів та в їхніх транспортних засобах на території Хмельницької і Вінницької областей, а також на пункті пропуску.

Одного з чоловіків, який скористався послугами ділків, затримали безпосередньо під час спроби перетину кордону з використанням підроблених документів. Наразі 22-річного молодика помістили під домашній арешт.Також поліцейські затримали й одного з найактивніших членів угруповання: 53-річному чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 3, 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та збут чи використання підроблених документів) Кримінального кодексу України.

Учасникам схеми загрожує до девʼяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до протиправної діяльності. Також поліцейські заочно оголосили підозру 43-річному члену групи. Можлива додаткова кваліфікація.