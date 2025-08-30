Сили оборони вночі атакували два НПЗ на території Росії

Це "НПЗ Краснодарський" та завод "Сизранський".

Уночі 30 серпня Сили оборони завдали ударів по кількох об’єктах у Росії. Метою атаки було зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального до військових частин окупантів.

Сили безпілотних систем спільно з Силами спеціальних операцій та іншими складовими Сил оборони вдарили по НПЗ "Краснодарський”. Про це повідомили в Генштабі.

“Цей нафтопереробний завод виробляє світлі нафтопродукти об’ємом 3 млн тон на рік – бензини, дизель, авіаційне пальне. Бере участь у забезпеченні збройних сил рф”, – йдеться в повідомленні.

На НПЗ зафіксували численні вибухи та пожежу на об’єкті.

“Також, підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України повторно уразили нафтопереробний завод “Cизранський” у Самарській області рф. Підприємство виробляє бензини, дизельне пальне, авіаційний гас, мазут, бітум. Об’єми переробки до серпня 2025 року складали 8.5 млн тонн на рік. Фіксується пожежа в районі об’єкта. Результати вогневого ураження уточнюються”, – додали в Генштабі.

Сизранський НПЗ зустрічав дрони цього місяця вже декілька разів. Це підприємство “Роснафти” виготовляє широкий спектр пального, серед іншого – авіаційний гас. Били по ньому і раніше, торік.



