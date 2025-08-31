Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
За останню добу ЗСУ ліквідували ще 810 окупантів

Російська армія також втратила ще 2 танки, 2 бойові броньовані машини і 27 артилерійських систем.

За останню добу ЗСУ ліквідували ще 810 окупантів
Фото: Генштаб

З 24 лютого 2022 року Росія орієнтовно втратила 1 082 140 особового складу. За останню добу ЗСУ ліквідували 810 окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Російська армія також втратила ще 2 танки (загалом 11 151), 2 бойові броньовані машини (загалом 23 212) і 27 артилерійських систем (32199).

Інші втрати росіян:

  • РСЗВ – 1476;
  • засоби ППО – 1213;
  • літаки – 422;
  • гелікоптери – 340;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 55062 (+371);
  • крилаті ракети – 3664 (+38);
  • кораблі/катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 60305 (+83);
  • спеціальна техніка – 3952 (+0).
