За останню добу ЗСУ ліквідували ще 810 окупантів

З 24 лютого 2022 року Росія орієнтовно втратила 1 082 140 особового складу. За останню добу ЗСУ ліквідували 810 окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Російська армія також втратила ще 2 танки (загалом 11 151), 2 бойові броньовані машини (загалом 23 212) і 27 артилерійських систем (32199).

Інші втрати росіян: