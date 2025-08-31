За останню добу ЗСУ ліквідували ще 810 окупантів

З 24 лютого 2022 року Росія орієнтовно втратила 1 082 140 особового складу. За останню добу ЗСУ ліквідували 810 окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Російська армія також втратила ще 2 танки (загалом 11 151), 2 бойові броньовані машини (загалом 23 212) і 27 артилерійських систем (32199).
Інші втрати росіян:
- РСЗВ – 1476;
- засоби ППО – 1213;
- літаки – 422;
- гелікоптери – 340;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 55062 (+371);
- крилаті ракети – 3664 (+38);
- кораблі/катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 60305 (+83);
- спеціальна техніка – 3952 (+0).