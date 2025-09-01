Російська армія за добу втратила 850 солдатів і вертоліт

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 850 окупантів, 4 танки ворога, 17 бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем, вертоліт і 94 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.09.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 082 990 (+850) осіб
- танків – 11155 (+4) од
- бойових броньованих машин – 23229 (+17) од
- артилерійських систем – 32248 (+49) од
- РСЗВ – 1476 (+0) од
- засоби ППО – 1213 (+0) од
- літаків – 422 (+0) од
- гелікоптерів – 341 (+1)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / – 55276 (+214)
- крилаті ракети – 3664 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 60399 (+94)
- спеціальна техніка – 3952 (+0).
Дані уточнюються.