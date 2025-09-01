Російська армія за добу втратила 850 солдатів і вертоліт

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.09.25 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб.

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 850 окупантів, 4 танки ворога, 17 бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем, вертоліт і 94 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.

Ворожі війська втратили від початку вторгнення близько 1 082 990 осіб.

