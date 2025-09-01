Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
ГоловнаСуспільствоВійна

Російська армія за добу втратила 850 солдатів і вертоліт

Ворожі війська втратили від початку вторгнення близько 1 082 990 осіб. 

Російська армія за добу втратила 850 солдатів і вертоліт
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 850 окупантів, 4 танки ворога, 17 бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем, вертоліт і 94 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.09.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 082 990 (+850) осіб 
  • танків – 11155 (+4) од
  • бойових броньованих машин – 23229 (+17) од
  • артилерійських систем – 32248 (+49) од
  • РСЗВ – 1476 (+0) од
  • засоби ППО – 1213 (+0) од
  • літаків – 422 (+0) од
  • гелікоптерів – 341 (+1)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / – 55276 (+214)
  • крилаті ракети – 3664 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 60399 (+94)
  • спеціальна техніка – 3952 (+0).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies