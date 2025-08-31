Президентка Єврокомісії заявила про «чітку дорожню карту» розміщення військ ЄС в Україні

Політичне рішення про участь у такій багатонаціональній операції залишатиметься за кожною окремою державою.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що країни ЄС працюють над дорожньою картою для розгортання в Україні багатонаціонального військового контингенту після завершення війни, передає Euractiv.

За словами фон дер Ляєн, європейські столиці розробляють конкретні плани можливого військового розміщення, які стануть частиною післявоєнних гарантій безпеки для України за підтримки США. Вона наголосила, що мова йде про «чітку дорожню карту» майбутніх дій.

Водночас глава Єврокомісії уточнила, що політичне рішення про участь у такій багатонаціональній силі залишатиметься за кожною окремою державою, адже «розгортання військ є суверенним рішенням». Вона підкреслила, що існує «дуже високий рівень терміновості» та що процес уже «рухається вперед і набуває форми».

Фон дер Ляєн також наголосила на ролі Єврокомісії у сфері оборони, зазначивши, що виконавчий орган ЄС може відігравати ключову роль у допомозі країнам-членам фінансувати збільшені оборонні витрати.