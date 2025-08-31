Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ГоловнаСвіт

Президентка Єврокомісії заявила про «чітку дорожню карту» розміщення військ ЄС в Україні

Політичне рішення про участь у такій багатонаціональній операції залишатиметься за кожною окремою державою.

Президентка Єврокомісії заявила про «чітку дорожню карту» розміщення військ ЄС в Україні
Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн
Фото: EPA/UPG

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що країни ЄС працюють над дорожньою картою для розгортання в Україні багатонаціонального військового контингенту після завершення війни, передає Euractiv.

За словами фон дер Ляєн, європейські столиці розробляють конкретні плани можливого військового розміщення, які стануть частиною післявоєнних гарантій безпеки для України за підтримки США. Вона наголосила, що мова йде про «чітку дорожню карту» майбутніх дій.

Водночас глава Єврокомісії уточнила, що політичне рішення про участь у такій багатонаціональній силі залишатиметься за кожною окремою державою, адже «розгортання військ є суверенним рішенням». Вона підкреслила, що існує «дуже високий рівень терміновості» та що процес уже «рухається вперед і набуває форми».

Фон дер Ляєн також наголосила на ролі Єврокомісії у сфері оборони, зазначивши, що виконавчий орган ЄС може відігравати ключову роль у допомозі країнам-членам фінансувати збільшені оборонні витрати.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies