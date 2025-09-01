Reuters: у вересні експорт нафти з РФ до Індії зросте

У вересні індійські НПЗ збільшать закупівлі російської нафти на 10–20% у порівнянні з серпнем.

Російський експорт нафти до Індії зросте у вересні, оскільки Нью-Делі ігнорує штрафні тарифи США, запроваджені з метою змусити країну припинити торгівлю та підштовхнути Москву до мирної угоди з Україною.

Про це пише Reuters.

Три трейдери, залучені до продажу нафти в Індію, повідомили, що у вересні індійські НПЗ збільшать закупівлі російської нафти на 10–20% у порівнянні з серпнем, тобто на 150–300 тис. барелів на добу.

Двоє найбільших покупців російської нафти для Індії, Reliance та Nayara Energy (яка переважно належить російським компаніям), відмовилися від коментарів.

Росія має більше нафти для експорту наступного місяця через планові та аварійні зупинки НПЗ, а також через атаки України на 10 російських заводів, які вивели з ладу до 17% їхніх потужностей.

За перші 20 днів серпня Індія імпортувала 1,5 млн барелів російської нафти на добу – стільки ж, як у липні, але трохи менше, ніж середній показник у 1,6 млн барелів у січні – червні. Це становить близько 1,5% світових поставок, роблячи Індію найбільшим покупцем російської нафти, яка покриває близько 40% її потреб. Китай та Туреччина також залишаються великими покупцями.

Індія стала найбільшим покупцем російської нафти, витісненої західними санкціями після вторгнення РФ в Україну у 2022 році. Це дозволило індійським нафтопереробним компаніям отримувати вигоду від дешевшої сировини.

Але такі закупівлі викликали засудження з боку адміністрації президента США Дональда Трампа, яка підвищила мита на індійський імпорт до 50%.

Нью-Делі заявляє, що намагається вирішити питання додаткових тарифів шляхом переговорів, однак прем’єр-міністр Нарендра Моді також здійснив турне для розвитку дипломатичних зв’язків, зокрема зустрівшись із лідером Росії Володимиром Путіним.

Американські чиновники звинувачують Індію у наживі на дешевій російській нафті, тоді як індійські посадовці відповідають, що Захід застосовує подвійні стандарти, адже ЄС та США й надалі купують російські товари на мільярди доларів.

Без індійського ринку Росії було б складно підтримувати нинішній рівень експорту, що скоротило б доходи від нафти, які фінансують бюджет Кремля та продовження війни проти України.

У разі зупинки імпорту з РФ світові поставки могли б скоротитися приблизно на 1 млн барелів на добу, що призвело б до короткочасного стрибка цін майже до $100 за барель. Трейдери зазначили, що повний вплив санкцій та тарифів стане помітним у жовтневих постачаннях, які почнуть торгуватися найближчими днями.

Окрім тарифів США, ЄС також посилив цінову "стелю" на російську нафту, яка обмежує доходи Москви. Від 2 вересня вона становитиме $47,60 за барель – на 15% нижче ринкової ціни, обмежуючи доступ до західних сервісів для вантажів, проданих дорожче.