Трамп пообіцяв "суттєво" підвищити мита для Індії через російську нафту

Президент США Дональд Трамп знову пообіцяв "суттєво" підвищити мита для Індії через торгівлю нафтопродуктами, отриманими з російської нафти.
Про це він написав у соцмережі Truth Social.
Трамп наголосив, що Індія не тільки купує величезні обсяги російської нафти, але й продає значну частину придбаної нафти на відкритому ринку, отримуючи великі прибутки.
"Їм байдуже, скільки людей в Україні гине від російської військової машини. З огляду на це, я суттєво підвищу мито, яке Індія сплачує США. Дякую за увагу до цього питання!!!", - зазначив президент США.
Раніше радник Трампа Стівен Міллер заявив, що Індія фактично фінансує війну Росії проти України, закуповуючи російську нафту.
- 25-відсоткове мито на імпорт товарів з Індії набуло чинності 30 липня. Причиною стали закупівлі Індією російської зброї та енергоресурсів. Крім того, Трамп пригрозив запровадити 100-відсоткові мита на імпорт з країн, що продовжують купувати нафту в Росії, якщо Москва не піде на "важливу мирну угоду" з Україною.