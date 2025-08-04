Трамп пообіцяв "суттєво" підвищити мита для Індії через російську нафту

"Індія не тільки купує величезні обсяги російської нафти, але й продає, отримуючи великі прибутки".

Президент США Дональд Трамп знову пообіцяв "суттєво" підвищити мита для Індії через торгівлю нафтопродуктами, отриманими з російської нафти.

Про це він написав у соцмережі Truth Social.

Трамп наголосив, що Індія не тільки купує величезні обсяги російської нафти, але й продає значну частину придбаної нафти на відкритому ринку, отримуючи великі прибутки.

"Їм байдуже, скільки людей в Україні гине від російської військової машини. З огляду на це, я суттєво підвищу мито, яке Індія сплачує США. Дякую за увагу до цього питання!!!", - зазначив президент США.

Раніше радник Трампа Стівен Міллер заявив, що Індія фактично фінансує війну Росії проти України, закуповуючи російську нафту.