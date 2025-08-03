США звинуватили Індію у фінансуванні війни Росії через закупівлю нафти

Міллер заявив, що Індія «фактично пов’язана з Китаєм» у питанні закупівель російської нафти.

Радник президента США Дональда Трампа Стівен Міллер заявив, що Індія фактично фінансує війну Росії проти України, закуповуючи російську нафту, передає Reuters.

«Він (Трамп) дуже чітко дав зрозуміти, що для Індії неприйнятно й надалі фінансувати цю війну шляхом купівлі нафти у Росії», — заявив Міллер.

За його словами, Індія «фактично пов’язана з Китаєм» у питанні закупівель російської нафти. «Це разючий факт», — додав посадовець.

Критика з боку Міллера стала однією з найжорсткіших заяв адміністрації Трампа на адресу Індії — одного з ключових партнерів США в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Як повідомляє Reuters із посиланням на джерела в уряді Індії, Нью-Делі не планує припиняти імпорт нафти з Росії, попри тиск з боку Вашингтона.