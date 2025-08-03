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Естонія зводить загородження на мосту на кордоні з Росією

На всіх в’їздах до прикордонного пункту встановлюються бар’єри, що обмежують проїзд транспорту.

Естонія зводить загородження на мосту на кордоні з Росією
Естонсько-російський кордон
Фото: ERR

Естонія розпочала встановлювати нові загородження на кордоні з Росією. У Нарві, на мосту Дружби, що сполучає країну з російським Івангородом, змонтовано масивну металеву браму.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на державну телерадіокомпанію ERR.

Це перший елемент нової системи безпеки, спрямованої на запобігання несанкціонованому в’їзду. Наразі ворота перекривають автомобільну смугу мосту.

Надалі аналогічні загородження планують встановити і на пішохідній частині – там буде зведено висувні металеві бар’єри. Вони зможуть у разі потреби перекрити рух автотранспорту не лише на територію прикордонного пункту, а й під час виїзду з нього.

"На всіх в’їздах до прикордонного пункту, де пересувається транспорт з боку площі Пеетрі, з боку вулиці Тулевика та з боку Російської Федерації, встановлюються бар’єри, що обмежують проїзд транспортних засобів", – зазначив керівник Нарвського прикордонного пункту Антті Еенсалу.

Він пояснив, що такі заходи вжили для безпеки прикордонного пункту.  

 
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