Естонія зводить загородження на мосту на кордоні з Росією

Естонія розпочала встановлювати нові загородження на кордоні з Росією. У Нарві, на мосту Дружби, що сполучає країну з російським Івангородом, змонтовано масивну металеву браму.
Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на державну телерадіокомпанію ERR.
Це перший елемент нової системи безпеки, спрямованої на запобігання несанкціонованому в’їзду. Наразі ворота перекривають автомобільну смугу мосту.
Надалі аналогічні загородження планують встановити і на пішохідній частині – там буде зведено висувні металеві бар’єри. Вони зможуть у разі потреби перекрити рух автотранспорту не лише на територію прикордонного пункту, а й під час виїзду з нього.
"На всіх в’їздах до прикордонного пункту, де пересувається транспорт з боку площі Пеетрі, з боку вулиці Тулевика та з боку Російської Федерації, встановлюються бар’єри, що обмежують проїзд транспортних засобів", – зазначив керівник Нарвського прикордонного пункту Антті Еенсалу.
Він пояснив, що такі заходи вжили для безпеки прикордонного пункту.