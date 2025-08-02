Літаки п’яти країн скинули з повітря 90 пакетів гуманітарної допомоги у Смузі Гази

За останні кілька годин літаки з Йорданії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Єгипту, Німеччини та Франції скинули з повітря 90 пакетів гуманітарної допомоги, що містять харчові продукти, на півночі та півдні Смуги Гази, повідомляє The Times of Israel із посиланням на Армію оборони Ізраїлю.

Ізраїльська армія зазначила, що скидання здійснили в рамках співпраці між Ізраїлем та залученими країнами.

Скидання з повітря є частиною «серії дій, спрямованих на покращення гуманітарного реагування в Смузі Гази».

«Армія оборони Ізраїлю продовжуватиме працювати над покращенням гуманітарного реагування в Смузі Гази разом з міжнародною спільнотою, спростовуючи при цьому хибні твердження про штучно створений голод в Газі», – йдеться у повідомленні ізраїльських військових.