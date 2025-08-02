ЗМІ: торік у Гельсінкі не зареєстровано жодної смерті внаслідок ДТП

За минулий рік у Гельсінкі не зареєстровано жодної смерті внаслідок ДТП, пише Politico з посиланням на муніципальних чиновників.

Хоча кількість смертей на дорогах у ЄС знижується ‒ торік на 3%. У 2023 році 7807 європейців загинули внаслідок аварій у містах ЄС. Минулого року в Берліні внаслідок дорожньо-транспортних пригод загинуло 55 людей, а 9 осіб загинули внаслідок зіткнень у Брюссельському регіоні за останні 12 місяців.

Хоча Гельсінкі є однією з найменших столиць ЄС, з населенням трохи менше 690 000 жителів, у столичному регіоні проживає та пересувається його територією близько 1,5 мільйона людей.

Місцева влада пояснює це досягнення багатьма факторами, але насамперед ‒ обмеженням швидкості.

Посилаючись на дані, які показують, що ризик загибелі пішохода зменшується вдвічі при зниженні швидкості наїзду автомобіля з 40 до 30 кілометрів на годину, міська влада у 2021 році запровадила нижчу швидкісну межу в більшості житлових районів Гельсінкі та в центрі міста.

У фінській столиці встановили 70 нових камер контролю швидкості та запровадили поліцейську стратегію, засновану на національній політиці “Vision Zero”, яка має на меті досягнення нульового рівня травматизму та смертності на дорогах. “Дані, зібрані Liikenneturva ‒ організацією з безпеки дорожнього руху Фінляндії, ‒ свідчать, що кількість смертей у ДТП в Гельсінкі відтоді неухильно зменшується”, ‒ зазначає видання.

Зазначимо, вперше у Гельсінкі в автомобільних зіткненнях не загинув жоден пішохід чи велосипедист протягом цілого року – у 2019 році.

У багатьох частинах міста звузили дороги і посадили дерева ‒ аби створити незручності для водіїв, адже складні міські ландшафти змушують водіїв обережніше рухатися через населені пункти.

Місто також інвестувало в нову пішохідну та велосипедну інфраструктуру, включно з комплексною мережею велосипедних доріжок, що простягається на понад 1500 кілометрів. Воно розширило свою мережу громадського транспорту за допомогою декарбонізованих та безпілотних автобусів, а також отримало фінансування Європейського інвестиційного банку на нову трамвайну лінію.

Модернізація допомогла “зменшити використання автомобілів і, разом з ним, кількість серйозних аварій”.

Cтатистика показує, що між 2003 і 2023 роками кількість травм, пов'язаних з ДТП, у місті скоротилася з 727 до лише 14. Успіх Гельсінкі відзначають у Брюсселі. Раніше цього року єврокомісар з питань транспорту Апостолос Ціцікостас зазначив, що більшість країн-членів не на шляху до досягнення мети ЄС на 2018 рік – скоротити вдвічі кількість смертей, пов'язаних з ДТП, до 2030 року.