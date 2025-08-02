NYT: Індія продовжуватиме купувати російську нафту попри погрози Трампа

Речник міністерства закордонних справ Індії натякнув, що політика щодо Росії не зміниться.

Індія продовжить купувати дешеву нафту з Росії, попри загрозу санкцій з боку президента США Дональда Трампа, пише NYT.

За інформацією джерел New York Times, жодних змін у політиці не відбулося. Один чиновник сказав, що уряд "не дав жодних вказівок нафтовим компаніям" щодо скорочення імпорту з Росії.

На прес-конференції днем раніше Рандхір Джайсвал, речник міністерства закордонних справ Індії, відмовився безпосередньо коментувати погрозу Трампа. Але він натякнув, що політика щодо Росії не зміниться.

"Наші двосторонні відносини з різними країнами мають власну цінність і не повинні розглядатися крізь призму третьої країни. Індія та Росія мають стабільне та перевірене часом партнерство", – сказав він.

Деякі аналітики вважають, що увага Трампа до закупівель Індією російської нафти може бути переговорною тактикою, оскільки Індія та США намагаються завершити перші етапи укладення двосторонньої торговельної угоди.