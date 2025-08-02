NYT: Індія продовжуватиме купувати російську нафту попри погрози Трампа

Індія продовжить купувати дешеву нафту з Росії, попри загрозу санкцій з боку президента США Дональда Трампа, пише NYT.
За інформацією джерел New York Times, жодних змін у політиці не відбулося. Один чиновник сказав, що уряд "не дав жодних вказівок нафтовим компаніям" щодо скорочення імпорту з Росії.
На прес-конференції днем раніше Рандхір Джайсвал, речник міністерства закордонних справ Індії, відмовився безпосередньо коментувати погрозу Трампа. Але він натякнув, що політика щодо Росії не зміниться.
"Наші двосторонні відносини з різними країнами мають власну цінність і не повинні розглядатися крізь призму третьої країни. Індія та Росія мають стабільне та перевірене часом партнерство", – сказав він.
Деякі аналітики вважають, що увага Трампа до закупівель Індією російської нафти може бути переговорною тактикою, оскільки Індія та США намагаються завершити перші етапи укладення двосторонньої торговельної угоди.
- Напередодні президент США запровадив мита в розмірі 25% з 1 серпня на імпорт з Індії, пояснивши своє рішення тим, що країна купує російську нафту. Він також повідомив, що крім додаткового мита Індія також платитиме штраф за економічну співпрацю з Росією.
- “Індія завжди купувала озброєння у Росії, вони найбільший покупець енергоносіїв у Росії разом з Китаєм, в той момент, коли всі хочуть аби Росія зупинила вбивства в Україні. Все це не добре”, — заявив лідер США.
- За інформацією Reuters, індійські державні нафтопереробні заводи припинили купувати російську нафту минулого тижня, а чотири судна з російською нафтою простоюють біля узбережжя Індії на тлі тиску з боку США та Євросоюзу.