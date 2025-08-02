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Експрезидента Колумбії засуджено до 12 років домашнього арешту

Альваро Урібе планує подати апеляцію.

Експрезидента Колумбії засуджено до 12 років домашнього арешту
Протестувальники вивісили банер протесту проти колишнього президента Альваро Урібе перед судовим комплексом Палокемао в Боготі,
Фото: EPA/UPG

Колишнього президента Колумбії Альваро Урібе засудили до 12 років домашнього арешту за процесуальне зловживання та підкуп державного службовця.

Про це повідомляє Reuters.

Також Урібе буде оштрафовано на 578 тис. доларів, йому буде заборонено обіймати державні посади протягом понад восьми років.

Експрезидент Колумбії має з'явитися до влади в Ріонегро, провінція Антіокія, де він проживає, а потім “негайно вирушити до свого місця проживання, де він дотримуватиметься домашнього арешту”.

Юридична команда Урібе заявила, що він оскаржить це рішення.

Апеляційне слухання заплановано на 4 серпня.

Цей вирок зробив Урібе першим колишнім президентом країни, якого визнали винним.

В свою чергу державний секретар США Марко Рубіо заявив, що вирок Урібе був “перетворенням судової гілки Колумбії на зброю радикальними суддями”. На думку аналітиків, відповіддю на це може бути скорочення допомоги США.
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