У Грузії на навчаннях постраждали двоє американських військових

Під час навчань у Грузії двоє американських військових постраждали та були госпіталізовані.
Про це повідомляє News Georgia.
Інцидент стався сьогодні на території Спільного центру навчання та оцінки НАТО-Грузія у Крцанісі. За наявною інформацією, машина, в якій перебували військові, перекинулася.
За інформацією місцевих медіа, постраждалих доправили до тбіліської клініки, де журналістам сказали, що військові не мають серйозних травм і небезпека їхнім життям не загрожує.
- Грузія вдванадцяте приймає багатонаціональні військові навчання Agile Spirit, які проводяться у двох країнах регіону – Грузії та Туреччині, що сприяє зміцненню регіональної співпраці.
- Разом із військовими Збройних сил Туреччини, Agile Spirit 2025 включає військовослужбовців ще восьми країн. У навчаннях також беруть участь два багатонаціональні підрозділи. Представники двох країн спостерігають за міжнародними навчаннями.
- Agile Spirit 2025 розроблені для підвищення готовності, оперативної сумісності та спільних оперативних можливостей між збройними силами, що беруть участь.