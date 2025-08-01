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У Грузії на навчаннях постраждали двоє американських військових

За наявною інформацією, машина, в якій перебували військові, перекинулася.

У Грузії на навчаннях постраждали двоє американських військових
Ілюстративне фото
Фото: News Georgia

Під час навчань у Грузії двоє американських військових постраждали та були госпіталізовані. 

Про це повідомляє News Georgia.

Інцидент стався сьогодні на території Спільного центру навчання та оцінки НАТО-Грузія у Крцанісі. За наявною інформацією, машина, в якій перебували військові, перекинулася.

За інформацією місцевих медіа, постраждалих доправили до тбіліської клініки, де журналістам сказали, що військові не мають серйозних травм і небезпека їхнім життям не загрожує.

  • Грузія вдванадцяте приймає багатонаціональні військові навчання Agile Spirit, які проводяться у двох країнах регіону – Грузії та Туреччині, що сприяє зміцненню регіональної співпраці. 
  • Разом із військовими Збройних сил Туреччини, Agile Spirit 2025 включає військовослужбовців ще восьми країн. У навчаннях також беруть участь два багатонаціональні підрозділи. Представники двох країн спостерігають за міжнародними навчаннями.
  • Agile Spirit 2025 розроблені для підвищення готовності, оперативної сумісності та спільних оперативних можливостей між збройними силами, що беруть участь.
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