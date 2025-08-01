У Грузії на навчаннях постраждали двоє американських військових

За наявною інформацією, машина, в якій перебували військові, перекинулася.

Під час навчань у Грузії двоє американських військових постраждали та були госпіталізовані.

Про це повідомляє News Georgia.

Інцидент стався сьогодні на території Спільного центру навчання та оцінки НАТО-Грузія у Крцанісі. За наявною інформацією, машина, в якій перебували військові, перекинулася.

За інформацією місцевих медіа, постраждалих доправили до тбіліської клініки, де журналістам сказали, що військові не мають серйозних травм і небезпека їхнім життям не загрожує.