Радбез ООН збереться у п’ятницю на екстрене засідання через масовані удари РФ по Україні

Засідання проходитиме під пунктом порядку денного "Підтримання миру і безпеки України”.

За ініціативи України 1 серпня о 22.00 за київським часом відбудеться екстрене засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку з черговою ескалацією терору з боку Росії.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

«Засідання проходитиме під пунктом порядку денного "Підтримання миру і безпеки України”. Причина скликання – масований ракетно-дроновий удар по Києву та інших містах України, завданий Росією в ніч на 31 липня», - заявили у відомстві.

МЗС нагадало, що унаслідок російського обстрілу в той день загинула щонайменша 31 людина, серед них – 5 дітей, ще 159 цивільних, серед них - 16 дітей, були поранені. Зруйновані житлові будинки, об’єкти цивільної інфраструктури, лікарні та заклади освіти.