Майже 70 держав і ЄС зіткнуться з новими тарифами США 7 серпня

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових мит щодо майже сім десятків держав і Євросоюзу, пише CNN.

Тарифи на більшість товарів, що імпортуються, зростатимуть — навіть із країн, що уклали індивідуальні торгові угоди.

Універсальний тариф у розмірі 10% залишиться, але близько 40 країн, з якими США мають дефіцит торговельного балансу, тепер платитимуть ставку у розмірі 15%. Деякі країни зіткнуться з ще більшими митами.

Нові тарифи набудуть чинності 7 серпня.

До прикладу, для Бразилії мита сягнули найвищого показника - 50%, для Сирії – 41%, а для Лаосу і М’янми – по 40%. 39%-ві мита платитиме Швейцарія. По 35% - Ірак і Сербія, по 30% - Алжир, Боснія і Герцеговина, Лівія і Південна Африка.

Для ЄС показник становить 15%, така ставка буде для Туреччини, Венесуели, Норвегії, Японії, Ізраїлю, Афганістану.