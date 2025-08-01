Головне за ніч та ранок п'ятниці, 1 серпня: наслідки масованої атаки на Київ, 160 боєзіткнень, обстріл Краматорська

Зросла кількість жертв вчорашнього російського удару по Києву.

Станом на 10:39 було відомо про 31 загиблого. Серед жертв є діти. У КМВА станом на ранок була інформація про 3 загиблих дітей, однак президент Володимир Зеленський повідомив, що їх п'ятеро.

Більше інформації – в новині.

Кількість жертв у Краматорську Донецької області зросла до 3. Ще 10 людей поранено, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Під завалами 5-поверхівки ще можуть перебувати люди, пошуково-рятувальна операція триває. Загалом унаслідок удару було пошкоджено щонайменше 30 будинків і 13 автівок.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 160 боїв.

Найбільше атак ворога захисники відбили на Покровському (47) та Лиманському (30) напрямках.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 940 окупантів. Від початку вторгнення армія ворога змершилася на близько 1 054 200 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Сьогодні, 1 серпня, орієнтовно о 06:40 російська армія обстріляла з артилерії Дніпровський район Херсона. Через ворожу атаку поранення, несумісні з життям дістала мама трьох дітей, жінка 1974 року народження.

Як повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін, за вчора через російську агресію у області 6 людей дістали поранення.

У Покровській громаді Дніпропетровщини з-під завалів понівеченого Росією будинку дістали дітей. Стан чотирирічного хлопчика – важкий.

Начальник ОВА Сергій Лисак у телеграмі зазначив, що діти, яких вранці дістали з-під завалів будинка на Синельниківщині, госпіталізовані. 15-річна дівчинка – у стані середньої тяжкості. Їм надають всю необхідну меддопомогу. За даними прокуратури, йдеться про трьох дітей. У двох із них – осколкові поранення та контузії.

ППО знешкодила 44 із 72 російських безпілотників.

Зафіксували влучання 28 БпЛА у 9 локаціях.

Президент США Дональд Трамп у четвер під час спілкування з репортерами в Овальному кабінеті різко розкритикував Росію, звинувативши її в "огидній" поведінці щодо України.

Як пише Reuters, глава держави ще раз підтвердив свій намір вдатися до санкцій проти Росії та її торговельних партнерів, якщо не буде досягнуто угоди про припинення вогню. Дедлайном залишається 8 серпня.

При цьому Трамп визнав, що не впевнений у здатності санкцій стримати Росію від продовження агресії, але все одно їх застосує.

Трамп також анонсував черговий візит свого спецпредставника Віткоффа до Росії.

Це вже буде п’ятий візит Віткоффа до Росії у межах зусиль з врегулювання війни в Україні.

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