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Найбільше атак ворога захисники відбили на Покровському та Лиманському напрямках

Усього на фронті відбулося 160 боїв. 

Найбільше атак ворога захисники відбили на Покровському та Лиманському напрямках
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Розпочалася 1255-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 160 боєзіткнень.

Як йдеться у звіті Генштабу, вчора противник завдав 57 авіаударів, скинув 127 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5 835 обстрілів, зокрема 126 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4 098 дронів-камікадзе.

Агресор завдав авіаційних ударів керованими бомбами по Медведівці у Чернігівській області, Білогір’ї, Веселянці, Григорівці, Степногірську Запорізької області, Новотягинці на Херсонщині.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, та два артилерійські засоби противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили шістнадцять атак росіян. Минулої доби противник завдав сім авіаційних ударів, загалом скинув 17 керованих авіаційних бомб та здійснив 331 артилерійський обстріл, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили сім атак противника в районі населеного пункту Вовчанськ та в напрямку Дворічанського, Колодязного.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося три атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка.

На Лиманському напрямку ворог атакував тридцять разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Карпівка, Рідкодуб, Мирне та в бік населених пунктів Шандриголове, Ямпіль, Григорівка.

На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили сім атак противника у напрямку населених пунктів Григорівка та Виїмка.

На Краматорському напрямку окупанти шість разів атакували у напрямку населених пунктів Ступочки, Біла Гора, Часів Яр.

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Щербинівка та в напрямку Білої Гори, Степанівки, Русиного Яру.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили сорок сім штурмових дій агресора у районах населених пунктів Полтавка, Маяк, Разіне, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка, Новоукраїнка, та в напрямку населених пунктів Володимирівка, Покровськ, Родинське, Мирноград, Новопідгорнє.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив двадцять три атаки у районах населених пунктів Запоріжжя, Ялта, Зірка, Піддубне, Толстой, Мирне, Шевченко, Вільне Поле, Новосілка, Новопіль, та в напрямку населеного пункту Темирівка.

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксували.

Двічі атакував агресор на Оріхівському напрямку – окупанти намагались просунутися у районах населених пунктів Кам’янське та Малі Щербаки.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили одну ворожу атаку.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

  • Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 940 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, дві бойові броньовані машини, 33 артилерійські системи, 163 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, три крилаті ракети та 72 одиниці автомобільної техніки окупантів.
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