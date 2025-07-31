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Головне за четвер, 31 липня: наслідки масованої атаки на Київ, понад 120 боєзіткнень, ухвалення закону про НАБУ та САП

Бойові дії на Донеччині, 124 бойових зіткнення, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 1254-й день повномасштабної війни.

Головне за четвер, 31 липня: наслідки масованої атаки на Київ, понад 120 боєзіткнень, ухвалення закону про НАБУ та САП
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 31 липня, Верховна Рада одразу за основу та в цілому підтримала президентський проєкт «Закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури» (законопроєкт 13533). "За" проголосував 331 нардеп.

Закон зокрема виводить Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП) з підпорядкування генпрокурору.

Згодом нардеп Ярослав Железняк повідомив, що спікер Ради Руслан Стефанчук вже підписав закон. Наразі закон підписаний уже і президентом Зеленським. 

Що передбачає законопроєкт – у новині.

Рада також підтримала збільшення видатків на оборону у цьому році на 412 млрд грн.

Подробиці – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 31 липня відбулося 124 бойових зіткнення.

Понад половина боєзіткнень з початку доби сталася на Покровському (37) та Лиманському (28) напрямках. На Новопавлівському напрямку ворог атакував сімнадцять разів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 31 липня – в новині.

Речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов спростував російський фейк про захоплення міста Часів Яр у Бахмутському районі Донецької області, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Це просто черговий російський вкид на рівному місці", - сказав речник.

Раніше російське міноборони заявило про нібито повну окупацію міста Часів Яр. Карта DeepState на цей момент показує, що південну частину міста росіяни не контролюють.

Станом на 19:43 підтверджена загибель 15 людей внаслідок масованого удару росіян по Києву. Із них — одна дитина (шестирічний хлопчик).

Постраждали 135 мешканців Києва. Серед них 12 дітей. У стаціонарах лікарень перебувають 30 постраждалих. У тому числі 5 дітей. 97 людей отримали допомогу медиків амбулаторно.

Подробиці – в новині.

Завтрашній день, 1 серпня, в Києві оголошений Днем жалоби.

Україна також ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН 1 серпня.

Засідання скликається у відповідь на російські удари по Києву.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

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