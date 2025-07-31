Головне за четвер, 31 липня: наслідки масованої атаки на Київ, понад 120 боєзіткнень, ухвалення закону про НАБУ та САП

Сьогодні, 31 липня, Верховна Рада одразу за основу та в цілому підтримала президентський проєкт «Закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури» (законопроєкт 13533). "За" проголосував 331 нардеп.
Закон зокрема виводить Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП) з підпорядкування генпрокурору.
Згодом нардеп Ярослав Железняк повідомив, що спікер Ради Руслан Стефанчук вже підписав закон. Наразі закон підписаний уже і президентом Зеленським.
Що передбачає законопроєкт – у новині.
Рада також підтримала збільшення видатків на оборону у цьому році на 412 млрд грн.
Подробиці – в новині.
Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 31 липня відбулося 124 бойових зіткнення.
Понад половина боєзіткнень з початку доби сталася на Покровському (37) та Лиманському (28) напрямках. На Новопавлівському напрямку ворог атакував сімнадцять разів.
Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 31 липня – в новині.
Речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов спростував російський фейк про захоплення міста Часів Яр у Бахмутському районі Донецької області, повідомляє Генштаб ЗСУ.
"Це просто черговий російський вкид на рівному місці", - сказав речник.
Раніше російське міноборони заявило про нібито повну окупацію міста Часів Яр. Карта DeepState на цей момент показує, що південну частину міста росіяни не контролюють.
Станом на 19:43 підтверджена загибель 15 людей внаслідок масованого удару росіян по Києву. Із них — одна дитина (шестирічний хлопчик).
Постраждали 135 мешканців Києва. Серед них 12 дітей. У стаціонарах лікарень перебувають 30 постраждалих. У тому числі 5 дітей. 97 людей отримали допомогу медиків амбулаторно.
Подробиці – в новині.
Завтрашній день, 1 серпня, в Києві оголошений Днем жалоби.
Україна також ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН 1 серпня.
Засідання скликається у відповідь на російські удари по Києву.
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