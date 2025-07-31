Шмигаль і міністр оборони Італії обговорили розвиток спільних виробництв зброї

Міністр оборони Денис Шмигаль провів розмову з італійським колегою Гвідо Крозетто.

За словами Шмигаля, вони говорили про розвиток спільних виробництв зброї та можливість додаткового постачання систем ППО.

«Подякував Італії за участь в оборонному фонді Євросоюзу SAFE на 150 млрд євро. У цьому контексті розраховуємо на посилення співпраці та розвиток важливих оборонних проєктів між нашими країнами та компаніями. Подякував за вже передану зброю в межах пакетів військової допомоги та за підготовку нових. Італійська зброя суттєво допомагає в боротьбі з агресором», - додав український міністр.

Шмигаль зауважив, що Україна й Італія зміцнюють стратегічне партнерство в оборонному секторі.