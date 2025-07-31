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Шмигаль і міністр оборони Італії обговорили розвиток спільних виробництв зброї

Також міністри говорили про можливість додаткового постачання систем ППО. 

Шмигаль і міністр оборони Італії обговорили розвиток спільних виробництв зброї
Гвідо Крозетто і Денис Шмигаль
Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Міністр оборони Денис Шмигаль провів розмову з італійським колегою Гвідо Крозетто.

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За словами Шмигаля, вони говорили про розвиток спільних виробництв зброї та можливість додаткового постачання систем ППО. 

«Подякував Італії за участь в оборонному фонді Євросоюзу SAFE на 150 млрд євро. У цьому контексті розраховуємо на посилення співпраці та розвиток важливих оборонних проєктів між нашими країнами та компаніями. Подякував за вже передану зброю в межах пакетів військової допомоги та за підготовку нових. Італійська зброя суттєво допомагає в боротьбі з агресором», - додав український міністр.

Шмигаль зауважив, що Україна й Італія зміцнюють стратегічне партнерство в оборонному секторі. 

  • Цього місяця на полях Конференції з відновлення України (URC) у Римі віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба разом із главою МЗС Італії Антоніо Таяні підписали низку рішень, які посилюють практичну співпрацю України та Італії у сфері відновлення.
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