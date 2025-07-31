До 10 років вʼязниці: росіяни на ТОТ порушують кримінальні справи проти херсонців за продаж житлових сертифікатів

Російські окупанти почали порушувати кримінальні провадження проти жителів тимчасово окупованої Херсонщини, які продали свої сертифікати на житло чи вже отриману нерухомість, придбану за цією програмою.

Про це LB.ua стало відомо від наших джерел на ТОТ.

Раніше, у квітні 2025 року, російська Держдума заборонила мешканцям тимчасово окупованого лівобережжя Херсонської області протягом п’яти років продавати житло, придбане за програмою “держсертифікатів”.

“Вже пару місяців спостерігається “активність” роботи окупаційної влади у цьому напрямку. Моїй знайомій загрожує штраф та позбавлення волі до 10 років за те, що вони з чоловіком продали свій сертифікат. І це вже непоодинокі випадки”, — каже наше джерело.

Варто нагадати, що перед українським контрнаступом на Херсонщині, російська влада пообіцяла херсонцям, які виїдуть з правобережної частини на тимчасово окуповану Росією територію, житлові сертифікати. Станом на минулий рік, колаборант Володимир Сальдо заявляв, що більш як 100 тисяч херсонців отримали ці сертифікати на житло. Звісно, що отримати їх можуть тільки ті, хто має російські паспорти.