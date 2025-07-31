Унаслідок нічної атаки Росії в Києві пошкоджено три медичних установи, - Ляшко

На початок червня МОЗ зафіксувало пошкодження або руйнування 2 354 об’єктів у складі 769 медзакладів.

Унаслідок атаки Росії в ніч на 31 липня в Києві пошкоджено три медичних установи.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає "Радіо Свобода".

"Серед пошкоджених об’єктів — три медичні заклади. Вибито вікна, пошкоджено фасади. Пацієнти та медики, на щастя, не постраждали", - сказав він.

На початок червня Міністерство охорони здоров’я зафіксувало пошкодження або руйнування 2 354 об’єктів у складі 769 медичних закладів внаслідок російської агресії. 653 об’єкти повністю відновили, ще 315 – відновлені частково.