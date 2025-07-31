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Унаслідок нічної атаки Росії в Києві пошкоджено три медичних установи, - Ляшко

На початок червня МОЗ зафіксувало пошкодження або руйнування 2 354 об’єктів у складі 769 медзакладів. 

Унаслідок нічної атаки Росії в Києві пошкоджено три медичних установи, - Ляшко
Віктор Ляшко
Фото: Макс Требухов

Унаслідок атаки Росії в ніч на 31 липня в Києві пошкоджено три медичних установи.

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Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає "Радіо Свобода".

"Серед пошкоджених об’єктів — три медичні заклади. Вибито вікна, пошкоджено фасади. Пацієнти та медики, на щастя, не постраждали", - сказав він.

На початок червня Міністерство охорони здоров’я зафіксувало пошкодження або руйнування 2 354 об’єктів у складі 769 медичних закладів внаслідок російської агресії. 653 об’єкти повністю відновили, ще 315 – відновлені частково.

  • Повітряні сили раніше повідомили, що російські військові в ніч на 31 липня атакували Україну 317 засобами повітряного нападу: 309 безпілотниками і вісьмома крилатими ракетами, основним напрямком удару був Київ. За даними військових, зафіксовані прямі влучання п’яти ракет (одна із них влучила у житловий будинок в Києві), а також 21 ударного безпілотника у 12 локаціях. Крім того, у 19 локаціях зафіксували падіння уламків збитих цілей.
  • Російський удар був завданий на тлі заяви президента США Дональда Трампа, який сказав, що дуже розчарований Владіміром Путіним через його небажання зупинити війну і скоротить свій раніше озвучений 50-денний термін, до якого російський лідер повинен був погодитися на мирні переговори. Трамп заявив, що дедлайн (10 днів) для Росії розпочинається 29 липня.
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