Зеленський підписав закон про збільшення видатків на оборону у цьому році на 412 млрд грн

З них 115 млрд грн піде на грошове забезпечення військовослужбовців.

Сьогодні, 31 липня, президент Володимир Зеленський підписав прийнятий Радою законопроєкт №13573, який передбачає зміни до цьогорічного бюджету, зокрема збільшення видатків на сектор оборони на 412,3 млрд гривень.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Документ пропонує збільшення видатків на сектор оборони на 412,3 млрд грн, з яких 115 млрд – на грошове забезпечення військовослужбовців всіх Сил Оборони, 216 млрд – на закупівлю та виробництво озброєння, військової техніки і дронів. Решта – це інші потреби війська.

У тексті законопроєкту є важлива норма. Йдеться про новий розподіл ПДФО з 1 серпня цього року:

60% – спрямовується Міноборони на закупівлю дронів, зброї, військової техніки (це додаткові 22,4 млрд грн для Міноборони, уже враховані в загальній сумі збільшення)

30% – Держспецзв’язку на дрони,

10% – на потреби бригад.

Балансування пропонується за рахунок тих же джерел, що були визначені раніше в урядовому законопроєкті: