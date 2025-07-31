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На Житомирщині посадовців лісової галузі підозрюють у завданні майже 23 млн грн збитків державі

Трьом посадовцям оголошено підозри, одну справу передали до суду.

На Житомирщині посадовців лісової галузі підозрюють у завданні майже 23 млн грн збитків державі
Фото: прокуратура

Спеціалізована екологічна прокуратура викрила низку посадовців лісової галузі, які заподіяли державі збитків на майже 23 млн гривень, передає Офіс Генпрокурора. 

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Серед підозрюваних — представники державного сектору лісової галузі, керівники державних, комунального та приватного підприємств. Зокрема:

  • посадовиця державного підприємства «Грозинське» — організувала незаконні порубки дерев у переданих під охорону лісових масивах, що призвело до заподіяння 14,6 млн гривень збитків;
  • майстер лісу філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» — допустив унаслідок службової недбалості самовільну рубку 286 дерев на 2,4 млн гривень;
  • керівник ТОВ — із використанням підроблених документів організував контрабанду заборонених для експорту пиломатеріалів вартістю понад 5 млн гривень.

Також за результатами досудового розслідування прокурори вже скерували до суду обвинувальний акт стосовно керівника полігону твердих побутових відходів комунального підприємства Житомирської міської ради. Він ухилився від охорони земель лісогосподарського призначення, що межують з територією сміттєзвалища. Спричинив їх забруднення та заподіяння шкоди в розмірі 840 тис. гривень.

Залежно від скоєних злочинів їхні дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 201-1, ч. 1 ст. 239, ч. 4 ст. 246, ч. 4 ст. 358 КК України.
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