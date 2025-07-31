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На Сумщині за добу внаслідок російських обстрілів 2 людини отримали поранення

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

На Сумщині за добу внаслідок російських обстрілів 2 людини отримали поранення
Фото: АрміяInform

На Сумщині за добу внаслідок російських обстрілів 2 людини отримали поранення, повідомляє обласна військова адміністрація. 

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У Сумській громаді внаслідок удару БПЛА отримали поранення жінка 1950 р.н. та чоловік 1988 р.н.

Протягом доби, з ранку 30 липня до ранку 31 липня 2025 року, російські війська здійснили майже 60 обстрілів по 26 населених пунктах у 12 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА: 

  • понад 10 скидань ВОГ з БпЛА;
  • майже 20 ударів КАБів.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами, БпЛА по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: 

  • у Середино-Будській громаді пошкоджено 3 приватні домоволодіння;
  • у Сумській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, адміністративну будівлю, приміщення готелю;
  • у Липоводолинській громаді пошкоджено приватний будинок.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 25 людей.

За добу повітряна тривога в області тривала 12 годин 30 хвилин.
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