На Сумщині за добу внаслідок російських обстрілів 2 людини отримали поранення, повідомляє обласна військова адміністрація.
У Сумській громаді внаслідок удару БПЛА отримали поранення жінка 1950 р.н. та чоловік 1988 р.н.
Протягом доби, з ранку 30 липня до ранку 31 липня 2025 року, російські війська здійснили майже 60 обстрілів по 26 населених пунктах у 12 територіальних громадах області.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.
Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА:
- понад 10 скидань ВОГ з БпЛА;
- майже 20 ударів КАБів.
Також ворог здійснив удари FPV-дронами, БпЛА по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Середино-Будській громаді пошкоджено 3 приватні домоволодіння;
- у Сумській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, адміністративну будівлю, приміщення готелю;
- у Липоводолинській громаді пошкоджено приватний будинок.
За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 25 людей.
За добу повітряна тривога в області тривала 12 годин 30 хвилин.