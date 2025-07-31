Троє людей поранені на Запоріжжі унаслідок ворожих обстрілів

Двоє чоловіків та жінка поранені внаслідок ворожих обстрілів Гуляйполя та Новогригорівки Запорізької області.
Як написав начальник ОВА Іван Федоров, загалом упродовж доби окупанти завдали 475 ударів по 17 населених пунктах. Війська РФ здійснили 8 авіаційних ударів по Гуляйполю, Білогірʼю та Новогригорівці.
307 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Біленьке, Кам'янське, Гуляйполе, Оріхів, Преображенку, Щербаки, Малинівку, Червоне, Зелений Гай, Ольгівське, Мирне, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.
6 обстрілів з РСЗВ накрили Щербаки, Малинівку та Новоданилівку.
154 артилерійських ударів завдано по території Біленького, Веселянки, Камʼянського, Гуляйполя, Оріхова, Малинівки, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.
Надійшло 65 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків, господарчих споруд та автівок.
- Вчора у Оріхові Запорізької області рятувальники під час ліквідації пожежі потрапили під російський обстріл.