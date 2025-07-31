Троє людей поранені на Запоріжжі унаслідок ворожих обстрілів

Надійшло 65 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків, господарчих споруд та автівок.

154 артилерійських ударів завдано по території Біленького, Веселянки, Камʼянського, Гуляйполя, Оріхова, Малинівки, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

6 обстрілів з РСЗВ накрили Щербаки, Малинівку та Новоданилівку.

Як написав начальник ОВА Іван Федоров, загалом упродовж доби окупанти завдали 475 ударів по 17 населених пунктах. Війська РФ здійснили 8 авіаційних ударів по Гуляйполю, Білогірʼю та Новогригорівці.

Двоє чоловіків та жінка поранені внаслідок ворожих обстрілів Гуляйполя та Новогригорівки Запорізької області.

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