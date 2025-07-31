У Києві внаслідок ударів росіян почались пожежі (оновлено)

Начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив наслідки російської атаки по Києву.

Зокрема, у Соломʼянському районі на двох локаціях зафіксовано падіння уламків збитих дронів.

За однією адресою горять авто.

Попередньо минулося без постраждалих.

Згодом Тимур Ткаченко повідомив, що є інформація про 5 локацій у Соломʼянському районі.

“Пожежа в освітньому закладі, палають авто, падіння уламків на 9 поверх житлового будинку”, - написав очільник КМВА.

Пізніше він додав, що почалась пожежа у квартирі на 5 поверсі у Солом'янському районі.

Оновлення 1:00. Голова КМВА написав, що наслідки атаки фіксуються на 10 локаціях, найбільше у Солом'янському районі. Горять багатоповерхівка, освітній заклад, склади та кілька нежитлових приміщень. Є один постраждалий з опіками кінцівок.