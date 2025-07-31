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У Києві внаслідок ударів росіян почались пожежі (оновлено)

Горять автомобілі, освітній заклад та квартира.

Начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив наслідки російської атаки по Києву.

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Зокрема, у Соломʼянському районі на двох локаціях зафіксовано падіння уламків збитих дронів. 

За однією адресою горять авто

Попередньо минулося без постраждалих.

Згодом Тимур Ткаченко повідомив, що є інформація про 5 локацій у Соломʼянському районі. 

“Пожежа в освітньому закладі, палають авто, падіння уламків на 9 поверх житлового будинку”, - написав очільник КМВА.

Пізніше він додав, що почалась пожежа у квартирі на 5 поверсі у Солом'янському районі.

Оновлення 1:00. Голова КМВА написав, що наслідки атаки фіксуються на 10 локаціях, найбільше у Солом'янському районі. Горять багатоповерхівка, освітній заклад, склади та кілька нежитлових приміщень. Є один постраждалий з опіками кінцівок. 
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