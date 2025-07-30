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П'ятеро цивільних постраждали унаслідок російського терору на Херсонщині

Росіяни застосували проти мирного населення дрони і били з артилерії.

П'ятеро цивільних постраждали унаслідок російського терору на Херсонщині
Фото: Вікіпедія

Внаслідок російських обстрілів Херсонщини постраждали пʼятеро мирних жителів. Прокуратура розпочала кримінальне провадження.

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Про це повідомляє прокуратура Херсонської області.

"Під процесуальним керівництвом прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.

Протягом дня збройні сили РФ здійснили серію обстрілів деокупованих територій Херсонської області. Ворог використовував дрони, артилерійські системи та реактивну артилерію. Відомо про п’ятьох постраждалих серед цивільного населення.

Зранку внаслідок обстрілу Херсона поранення отримали чоловік і жінка.  Удень ворог завдав артилерійського удару по Томиній Балці — постраждав чоловік. 

Медичну допомогу також було надано чоловіку після обстрілу Білозерки. 

У Станіславі в результаті атаки ворожого дрона до лікарні доставлено жінку. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки й об’єкти цивільної інфраструктури.
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