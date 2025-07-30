Медсестру з Херсона, яка "зливала" ворогу персональні дані українських воїнів, засудили до довічного

За матеріалами СБУ довічне увʼязнення отримала медсестра-агентка ФСБ, яка "зливала" окупантам персональні дані своїх пацієнтів – військових Сил оборони України.

Про це повідомляє СБУ.

"За доказовою базою Служби безпеки довічне увʼязнення з конфіскацією майна отримала ще одна агентка фсб. Цього разу до найвищої міри покарання засуджено 40-річну медсестру з Херсона, яка передавала окупантам особисті дані своїх пацієнтів – військових Сил оборони", — ідеться у повідомленні.

Відомо, що фігурантка потрапила у поле зору ФСБ, коли публікувала свої антиукраїнські коментарі у Телеграм-каналах.

За матеріалами справи, агентка збирала персональну інформацію про українських воїнів під час заповнення їхніх медичних карток, а потім "зливала" її куратору.

Також під час проведення медичних процедур вона намагалася «втемну» випитувати у пацієнтів локації військових об’єктів на Херсонському напрямку.

Задокументовано, як зрадниця передавала інформацію куратору і після кожного сеансу зв’язку видаляла все листування. При обшуках у зловмисниці вилучено телефон, який вона використовувала для конспіративних контактів з куратором.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав її винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Херсонській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Раніше за матеріалами Служби безпеки України довічні терміни увʼязнення отримали ще дві агентки фсб: одна з них діяла на Кіровоградщині, інша – у Черкаській області.