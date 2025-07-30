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У Києві через аварійну просадку асфальту обмежено рух вулицею Лаврською

У КК "Київавтодор" заявили, що протягом двох останніх днів у столиці випала велика кількість опадів - більше за пропускну здатність системи дощової каналізації. 

У Києві через аварійну просадку асфальту обмежено рух вулицею Лаврською
Фото: Київавтодор

У Києві через аварійну просадку дорожнього покриття на вулиці Лаврській частково обмежено рух транспорту на ділянці між провулками Запечерним і Новонаводницьким. 

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Про це повідомляє Офіційний портал Києва з посиланням на КК "Київавтодор". 

Зазначається, що аварійно-відновлювальна бригада КП ШЕУ Печерського району вже працює на місці разом із гідрослужбою.

Раніше в "Київавтодорі" також повідомили, що внаслідок залпових злив спостерігається різке підвищення рівня води в річках Либідь, Нивка, Сирець, Дарницькому та Північно-Дарницькому меліоративних каналах, у каскаді озер Опечень. Це зменшує пропускну здатність колекторів дощової каналізації, які підключені до цих водойм.

"Тому за деякими адресами зафіксовані локальні підтоплення, зокрема на вулицях Стеценка, Борщагівській, Дегтярівській, Садовій, Підлипка, Кирилівській, Автозаводській, Пріорській, Вишгородській та Макіївській. Через інтенсивність дощу на низці локацій можливі тимчасові скупчення води на поверхні проїжджої частини. У деяких місцях це може ускладнювати рух транспорту. Однак на більшості вулиць рух лишається відкритим", - йдеться в повідомленні.

"Протягом двох останніх днів за короткий проміжок часу у столиці випала велика кількість опадів. Це набагато більше, ніж зазвичай у цей період, і більше за пропускну здатність системи дощової каналізації. Працівники гідрослужб у посиленому режимі ліквідовують підтоплення і чергують біля проблемних ділянок", - зазначили в КК.

До робіт залучено 36 бригад гідрослужб, 55 одиниць спецтехніки та обладнання: мотопомпи, гідромонітори, пересувні насосні станції тощо. 

У "Київавтодорі" також звертають увагу, що не всі скупчення води є підтопленнями - в багатьох випадках вода стікає самопливом після відкриття решіток зливоприймачів або після очищення зливоприймачів. 
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