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​Житній ринок у Києві внесли до Переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини міста

Наступним кроком має стати присвоєння будівлі статусу пам’ятки та внесення її до Державного реєстру нерухомих пам’яток.

​Житній ринок у Києві внесли до Переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини міста
Житній ринок
Фото: kievvlast.com.ua

Житній ринок у Полільському районі Києва внесено до Переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини міста Києва. Відповідний наказ сьогодні  підписала директорка Департаменту охорони культурної спадщини Київської міської держадміністрації Марина Соловйова.

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Про це повідомляє пресслужба КМДА. 

Від сьогодні на Житній ринок поширюються положення Закону України "Про охорону культурної спадщини" та охоронні заходи, визначені законодавством.

"Присвоєння статусу стало результатом ґрунтовної роботи Департаменту охорони культурної спадщини, експертів Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини, активних представників громадськості та столичних пам’яткоохоронців", - йдеться в повідомленні.

Наступном кроком, зазначили в КМДА, має стати підготовка та подання повного пакета документів до Міністерства культури та стратегічних комунікацій України для присвоєння Житньому ринку статусу пам’ятки та внесення його до Державного реєстру нерухомих пам’яток.
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