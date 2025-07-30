​Житній ринок у Києві внесли до Переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини міста

Житній ринок у Полільському районі Києва внесено до Переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини міста Києва. Відповідний наказ сьогодні підписала директорка Департаменту охорони культурної спадщини Київської міської держадміністрації Марина Соловйова.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
Від сьогодні на Житній ринок поширюються положення Закону України "Про охорону культурної спадщини" та охоронні заходи, визначені законодавством.
"Присвоєння статусу стало результатом ґрунтовної роботи Департаменту охорони культурної спадщини, експертів Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини, активних представників громадськості та столичних пам’яткоохоронців", - йдеться в повідомленні.
Наступном кроком, зазначили в КМДА, має стати підготовка та подання повного пакета документів до Міністерства культури та стратегічних комунікацій України для присвоєння Житньому ринку статусу пам’ятки та внесення його до Державного реєстру нерухомих пам’яток.
- Житній ринок розташований в Києві на Подолі. Він є одним із найстаріших ринків столиці. Нинішнє його приміщення було збудоване у 1980 році.
- Ринок перебував в оренді компанії німецького бізнесмена Флоріана Болена. Київ судився з ним за розірвання договору через те, що той не платив оренду і не розпочав капремонт.
- У 2015 році мер Києва Віталій Кличко звільнив директорку КП "Житній ринок" Інну Братікову за неефективність.
- У березні 2024 року Житній ринок виставили на аукціон, однак у квітні зупинили торги.
- На початку 2025 року КМДА наголосила, що ринок віддадуть в оренду з чіткими умовами. Найоптимальніший варіант - довгострокова аренда із збереженням зовнішнього вигляду ринку і його функції.