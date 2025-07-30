ONUKA та dakhabrakha презентували Україну на найбільшому фестивалі Словаччини Pohoda Festival

Українська програма прозвучала на найбільшому фестивалі Словаччини — Pohoda Festival.Про це пише у своєму фейсбуці Український Інститут.

Цього року Україну представив гурт ONUKA, виступ якого підтримав Український інститут. Крім того на головній сцені тисячі людей зібрались дивитись виступ гурту dakhabrakha, на іншій сцені виступили запальні Hudaki Village Band, а в останній день фестивалю сцену закривала діджейка Дарія Коломієць.

Фото: з фейсбуку Українського Інституту

Крім того, під час фестивалю відбулась дискусія «Ukraine as inspiration» де спікерками стали Ірина Лобанок, менеджерка музичних програм Українського інституту, Марʼяна Мокринська, операційна директорка Всеукраїнської асоціації музичних подій, Наталія Бузовецька, директорка палацу культури у Бородянці, та Дарія Коломієць, культурна активістка, музична продюсерка та діджейка. Спікерки розповідали про важливість культури під час війни, необхідність сталої підтримки закордонних партнерів, виклики та сильні сторони української музичної сцени.

Фото: з фейсбуку Українського Інституту

Pohoda — найбільший фестиваль Словаччини, який збирає 30 тисяч відвідувачів та більш ніж 160 виконавців з усього світу і від 2014 року активно підтримує Україну та просуває українську культуру через залучення наших артистів, реалізацію спецпроєктів у Словаччині та організацію благодійних зборів на потреби України.

«Я був на сцені Europa під час виступу ONUKA — це було неймовірно: бачити повну залу людей, які насолоджуються чудовою українською музикою. Я щиро ціную ваш підхід і радий, що ми мали змогу представити такі потужні імена української музичної сцени, як ONUKA та DakhaBrakha. Я захоплююся вашою боротьбою за цінності людяності, а також тим, як ваша мистецька спільнота реагує на ситуацію в Україні. Моє велике бажання — приймати вас у мирні часи, коли вся Україна буде звільнена й вільна. Увесь світ має зробити все можливе, аби це сталося якомога швидше», — зазначив Міхал Кашчак, засновник фестивалю Pohoda.