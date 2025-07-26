“Требник” був втрачений під час Другої світової війни, коли храм пограбували.

Співробітники Служби зовнішньої розвідки (СЗР) віднайшли і повернули в Україну рідкісний стародрук – молитовну книгу “Требник” 1844 року з маргіналією (автографом) митрополита Андрія Шептицького.

Про це повідомила пресслужба СЗР.

“На одному з маргінесів книги збережено напис: “Предложено вь время каноничной визитаціи 1902 года, дня 10 мая месяца в селі Костенів”. Підпис: Андрей Шептицький”, - зазначили в СЗР.

Фото: СЗР Служба зовнішньої розвідки повернула в Україну рідкісний стародрук з автографом митрополита Андрія Шептицького

Цей напис засвідчує, що книга використовувалась під час канонічної візитації у селі Костенів на Львівщині, яку очолював сам митрополит.

За переказами місцевої громади, “Требник” був втрачений під час Другої світової війни, коли храм пограбували. Тоді ж частина церковного архіву була знищена або розпорошена, а доля стародруку з маргіналією Шептицького тривалий час залишалась невідомою.

Силами та засобами СЗР було проведено довготривалу багатоходову операцію для повернення виняткової історико-релігійної цінності до України, в результаті стародрук передано до Міністерства культури та стратегічних комунікацій.

“Повернення примірника з маргіналією митрополита Шептицького відновлює один із фрагментів втраченого духовного спадку країни. “Требник” – не лише пам’ятка друкарського та богослужбового мистецтва, але й свідчення особистої присутності Шептицького в житті конкретної парафії”, - наголосили в СЗР.