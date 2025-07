Французька ГО подала скаргу на Росію до Міжнародного кримінального суду через розкрадання української культурної спадщини

Французька неурядова організація "For Ukraine, For Their Freedom and Ours!" подала позов до Міжнародного кримінального суду (МКС), звинувативши Росію у «систематичному, масштабному та організованому» розграбуванні української культурної спадщини. Про це написало видання ARTnews.

Організація, яка описує себе як така, що «віддана підтримці української справи перед обличчям агресивної війни Росії», подала скаргу 11 липня. У зверненні міститься вимога видати ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та восьми високопосадовців, заявляючи, що масове розграбування з початку вторгнення у 2022 році було «сплановане на найвищому рівні російської держави».

«Після тривалого розслідування нам вдалося ідентифікувати основних виконавців дій, спрямованих на привласнення української культурної спадщини», — йдеться у заяві організації. «Ці дії можна кваліфікувати як воєнні злочини за міжнародним правом. Під керівництвом Володимира Путіна реалізація цієї політики систематичного пограбування здійснюється за участю високопосадовців Міністерства культури РФ, директорів провідних музеїв, а також Сергія Наришкіна — голови зовнішньої розвідки Росії».

Організація заявила, що вторгнення Росії призвело до «наймасштабнішого розграбування культурної спадщини в Європі під час міжнародного збройного конфлікту з часів Другої світової війни».

«Наші юристи впевнені в тому, як прокуратура МКС розглядатиме надану інформацію», — сказав Крістіан Кастанья, керівник напрямку адвокації цієї неурядової організації, у коментарі для ARTnews.

У 2023 році Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав два ордери на арешт Володимира Путіна за незаконну депортацію українських дітей до Росії під час війни. Це сталося після кампанії, ініційованої організацією «For Ukraine, For Their Freedom and Ours!". За словами українського омбудсмена з прав людини, ці ордери сприяли поверненню майже 400 з 19 546 дітей, офіційно визнаних викраденими.

«На мою думку, після видачі ордерів МКС на арешт Путіна повернення дітей стало простішим», — сказав тоді журналістам Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради з прав людини. Водночас він зауважив, що депортації тривають і далі.

Росія, зі свого боку, виправдовує ці дії «евакуацією» українських дітей нібито з метою захисту їх від покинення в зоні бойових дій.

«Зміст подання, яке ми передали до МКС 11 липня, дуже точний і аргументований — у ньому викладено, як Москва готувала розграбування музеїв і знищення української культурної ідентичності», — сказав Крістіан Кастанья. — «Наша робота в цій справі — як за духом, так і за методикою — дуже подібна до тієї, яку ми проводили щодо примусового вивезення українських дітей».

У травні цього року Кастанья разом із групою діячів культури звернулися до Міжнародної ради музеїв (ICOM) — неурядової організації, яка встановлює етичні стандарти в музейній галузі, — із закликом виключити Росію через порушення її кодексу етики.

У відкритому листі, опублікованому у виданні Le Monde, автори заявили, що звернуться до суду у Франції, де зареєстрована штаб-квартира ICOM, якщо організація не виключить Росію.

«Оскільки ICOM — це неурядова організація, яка підпорядковується французькому законодавству», пояснював тоді Кастанья в коментарі для ARTnews, «тож якщо організація не дотримується власного статуту, її члени мають право вимагати від виконавчої ради його дотримання і виключення Росії за порушення етичного кодексу».

Кастанья також додав: «Після публікації відкритого листа в Le Monde ми побачили, що багато фахівців бояться відкрито протистояти росіянам, які не дотримуються правил ICOM. Вони не хочуть поєднувати політичну боротьбу з культурною діяльністю. Але знищення української культурної ідентичності — це, без сумніву, неоколоніальний політичний проєкт».

«Тепер йдеться про те, щоб розпалити публічну дискусію таким чином, щоб фахівці у сфері культури усвідомили масштаб злочинів, скоєних Росією», — підсумував Кастанья.