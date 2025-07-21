Гендиректоркою Національного музею історії України призначено Олену Земляну

Земляна ‒ юристка і фахівчиня з питань культурної політики та охорони культурної спадщини, яка має багаторічний досвід роботи у сферах культури, зокрема в музейній справі й галузі книговидання.

Генеральною директоркою Національного музею історії України призначено Олену Земляну, йдеться на сторінці музею у соцмережі Facebook.

Земляна ‒ юристка і фахівчиня з питань культурної політики та охорони культурної спадщини, яка має багаторічний досвід роботи у сферах культури, зокрема в музейній справі й галузі книговидання.

До призначення на цю посаду Земляна майже п’ять років очолювала Департамент правового забезпечення Міністерства культури та стратегічних комунікацій України. За час роботи в Міністерстві вона забезпечила повернення в державну власність пам’яток національного значення в Чернігові, Кам’янці-Подільському, Каневі, Переяславі.

Земляна також долучилася до процесу міжнародного судового захисту в справі про повернення в Україну колекцій кримських музеїв, відомих як “Скіфське золото”.

“Земляна працювала над законами про підтримку культури, книговидання, креативних індустрій; про вилучення з реєстру пам’яток, що є символами радянської та імперської політики. Є співавторкою законопроєктів про Національний музей Голодомору-геноциду, про меценатство у сфері культури та визнання культури, культурної спадщини елементом нацбезпеки”, ‒ зазначили у музеї.

2017 року Олена Земляна брала участь у створенні Українського інституту книги, де пізніше обіймала посаду заступниці директора. Вона була співавторкою та реалізувала низку важливих програм: поповнення фондів публічних бібліотек; підтримку перекладів Translate Ukraine; підготовку академічного видання творів Лесі Українки в 14 томах.

Серед напрямів професійної діяльності Олени Земляної – охорона культурної спадщини, збереження національної пам’яті, підтримка книговидання, міжнародна культурна співпраця, нормативне забезпечення функціонування закладів культури.

“У своїй діяльності на новій посаді вона зосередиться на розвитку Національного музею історії України як сучасного простору відкритого діалогу й культурної самоідентифікації, а також на поглибленні дослідницької, освітньої та міжнародної діяльності музею”, ‒ йдеться у пресрелізі.