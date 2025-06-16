Олена Зеленська анонсувала ще один український аудіогід у Австрії

Він має з'явитися у експозиції художнього Музею Леопольда.

Перша леді України Олена Зеленська анонсувала появу аудіогіду українською в ще одному музеї Австрії.

“⁠З’явиться новий, уже сьомий за ліком український аудіогід у цій країні – відсьогодні нашою мовою заговорить експозиція художнього Музею Леопольда”, - повідомила Олена Зеленська.

Вона уточнила, що проєкт з українізації провідних світових пам’яток стартував п’ять років тому саме у Відні. Тепер він налічує вже 103 гіди.

“Українська мова стає проявом єдності, культурної присутності та ідентичності українців у світі”, - наголосила перша леді України.