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Олена Зеленська анонсувала ще один український аудіогід у Австрії

Він має з'явитися у експозиції художнього Музею Леопольда.

Олена Зеленська анонсувала ще один український аудіогід у Австрії
Музей Леопольда
Фото: leopoldmuseum.org

Перша леді України Олена Зеленська анонсувала появу аудіогіду українською в ще одному музеї Австрії.

“⁠З’явиться новий, уже сьомий за ліком український аудіогід у цій країні – відсьогодні нашою мовою заговорить експозиція художнього Музею Леопольда”, - повідомила Олена Зеленська.

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Вона уточнила, що проєкт з українізації провідних світових пам’яток стартував п’ять років тому саме у Відні. Тепер він налічує вже 103 гіди. 

“Українська мова стає проявом єдності, культурної присутності та ідентичності українців у світі”, - наголосила перша леді України.
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