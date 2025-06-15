«Фіуме або смерть!»: розреготатись тирану в обличчя

На кінофестивалі Docudays UA відбувся показ хорватського фільму «Фіуме або смерть!», відзначеного «Тигром» і призом FIPRESCI на Роттердамському кінофестивалі. Режисер картини Ігор Безинович реконструює історію захоплення міста Фіуме (Рієка) загоном італійських гренадерів на чолі зі знаменитим поетом Габріеле Д'Аннунціо. Дмитро Десятерик розмірковує, як Безиновичу вдалося створити однаково ефектну і дошкульну сатиру.

«Якщо союзники протестують, прохання телефонувати Клубу Дада, Берлін. Завоювання — велика дадаїстська акція, за прийняття якої треба виступити всіма силами. Дадаїстський атлас світу ДАДАКО уже визнав Фіуме італійським містом. Аі 15, 333».

Це текст телеграми, яку Клуб Дада послав у газету «Корр'єре делла Сера» з нагоди завоювання міста Фіуме (нині Рієка, Хорватія) італійським поетом Габріеле Д'Аннунціо у 1920 році. Зрозуміло, чому найрадикальніша на ту мить мистецька течія, яка хотіла творити «Нічого, нічого, нічого», з таким захопленням сприйняла те, що сталося. Модерністи, надто дадаїсти, вірили в перетворення реальності засобами мистецтва. Тож поява міста-держави, керованої одним з найвідоміших літераторів Європи, з конституцією, де були статті на кшталт «Музика є релігійною та суспільною інституцією», видавалася перформансом мрії.

Саме через підтримку артистичної спільноти Республіка Фіуме (пізніше Італійське регентство Карнаро) стала свого роду феноменом, культурним і політичним. В Італії досі ставлять пам’ятники авантюрі Д'Аннунціо. Але Ігор Безинович пропонує інакший погляд.

Фото: надано автором Кадр з фільму «Фіуме або смерть!»

Фото: надано автором Кадр з фільму «Фіуме або смерть!»

Починається традиційно: після короткого екскурсу із суміщенням архівних фото 1920-го і сучасних видів Рієки режисер проводить серію вуличних бліц-інтерв'ю, розпитуючи людей про Д'Аннунціо. Молодь знає мало; серед старших майже одностайна думка: «фашист», «загарбник», хоча інколи «великий поет і коханець» теж. Ці розмови є ще й кастингом: Безинович пропонує респондентам участь у фільмі і так залучає понад 300 містян різних професій, віку і статі.

«Фіуме або смерть!» — це фактично розвінчання через реконструкцію. Ігор Безинович фільмує на місці подій 1920–1921 рр. у відповідних локаціях Рієки, відтворює архівні фото і кінохроніку, інсценізує публічні виступи Д'Аннунціо та його дозвілля, розгортає епізоди військових маневрів і боїв, одягає персонажів у автентичні костюми. Однак це не ілюстрація. І реконструкція тут не більше ніж інструмент. Насправді перед нами точна, влучна і блискуче виконана сатира. Явний брак коштів Безинович обернув на перевагу. Зробив анахронізм ефектним прийомом, підкреслив усі шви замість того, щоб маскувати їх. Д'Аннунціо вʼїжджає в Рієку на чолі колони сучасних вантажівок, група юних напівголих «легіонерів» в історичних капелюхах позує з мобілками в руках, за кадром звучить фраза про кулемети і вогнемети — і в наступному кадрі двоє бійців тягнуть ящик з набоями по вулиці під вогнями сучасної ілюмінації.

Фото: надано автором Кадр з фільму «Фіуме або смерть!»

Фото: надано автором Кадр з фільму «Фіуме або смерть!»

Ані актори, ані випадкові перехожі не приховують свого ставлення до предмета зйомок. Ламають четверту стіну, зриваються у сміх, Безинович лишає невдалі дублі, діалоги й суперечки з випадковими перехожими. Одні й ті самі ролі грають різні актори, аудиторію під час виступу вождя з балкона палацу (замість тисяч шовіністів, як у 1920-му) складають дружина і син комунального прибиральника, що того вождя грає. Ба більше: в одному епізоді Безинович ставить перед камерою одразу пів дюжини Габріеле Д'Аннунціо — в однакових мундирах, однаково голомозих, в однаково героїчних позах, доводячи завойовницький пафос до абсурду. І це ще не все, бо наступної миті один «дуче», відомий хорватський рок-музикант, бере в руки електрогітару і разом зі своїм гуртом наярює мелодію, яка щойно звучала закадровим саундтреком.

До речі, травестія, ущипливе привласнення дискурсу — це все цілком по-дадаїстськи: можна згадати, як на першому вечорі Дада в Парижі на сцену вийшов Трістан Тзара і замість віршів прочитав останню промову президента Франції перед Національними зборами. Але тут пробивається і давніший, істинно народний жанр.

Одним з перших своїх указів Д'Аннунціо заборонив традиційний карнавал у місті — диктатору не потрібне вільне й непідконтрольне йому свято. Те, що влаштовує Безинович — якраз і є карнавалом, висміюванням тиранії в низовому, стихійному розгулі. Тому фільм, логічно, справжнім карнавалом і закінчується.

Отак, сміючись, Рієка вітається, а потім прощається зі своїм минулим.

Фото: надано автором Кадр з фільму «Фіуме або смерть!»