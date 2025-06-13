СБУ передала в Музей історії у Другій світовій війні морський безекіпажний катер Sea Baby

Служба безпеки України передала в Національний Музей історії України у Другій світовій війні один із легендарних морських безпілотників Sea Baby.

Про це розповіли у відомстві.

"Цей дрон успішно виконав декілька місій і сумарно пройшов по Чорному морю понад 4 тис кілометрів. Зокрема, представлений Sea Baby вів "морський бій" з російською авіацією у грудні 2024 року. Безпілотник отримав значні пошкодження, однак виконав бойові задачі та повернувся в пункт базування. Наразі ушкодження не дозволяють використовувати його за призначенням, тож човен повністю убезпечили та передали до музею", — йдеться в повідомленні.

Вказаний експонат належить до класу "багаторазових" безпілотників, які після виконання бойових завдань повертаються на пункт базування.

Фото: СБУ

За словами Івана Лукашевича, бригадного генерала військової контррозвідки СБУ, надводний морський дрон Sea Baby - унікальна розробка, яка за надійністю, технологічністю та універсальністю випереджає будь-які світові аналоги:

"Морські надводні дрони, створені фахівцями СБУ, з 2022 року пройшли еволюційний шлях від експериментальних моделей дронів-камікадзе до багатоцільових морських платформ – швидких, майже непомітних для ворога та здатних долати тисячу кілометрів і нести бойовий заряд понад 1000 кг. Sea Baby виконують найрізноманітніші задачі в Чорному морі – від дистанційного мінування до атак на воєнні об’єкти та незаконно збудовані споруди в Криму. Як казав голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк, завдяки морським дронам задача президента України Володимира Зеленського виконана: росія більше не домінує в акваторії Чорного моря".

"Для нас велика честь приймати в музеї легендарний дрон СБУ Sea Baby. Цей винахід змусив росію переховувати більшість своїх військових кораблів в бухті Новоросійська і дозволив Україні розблокувати "зерновий коридор". Впевнений, що цей експонат матиме шалену популярність серед відвідувачів. Кожен захоче доторкнутися до сучасної історії, яку творять справжні герої", — зазначив директор Музею історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук.

"Морський малюк": що про нього відомо

Улітку 2023 стало відомо, що Сили оборони атакували Кримський міст за допомогою надводного дрона Sea Baby. Завдяки успішним атакам СБУ фактично змінила філософію проведення військово-морських операцій.

Голова СБУ пояснював, що морські дрони, які пошкодили Кримський міст у липні 2023, за ініціативою особового складу були названі "SeaBaby", тобто "Морський малюк". Вони обладнані бойовою частиною 850 кг.

Для враження десантного корабля "Оленегорський горняк" і танкера "SIG" було використано два окремі надводні дрони, в кожному з яких було по 450 кілограмів бойової частини.