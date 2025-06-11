У Бабиному Яру пройде поетичний вечір Сергія Жадана

Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
Про відповідь Москви на «Павутину»
Про відповідь Москви на «Павутину»
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
ГоловнаКультура

У Бабиному Яру пройде поетичний вечір Сергія Жадана

Прозвучать його нові вірші та поезія Пауля Целана.

Для афіші використано авторський малюнок Матвія Вайсберга зі збірки “Дорожній щоденник”
Фото: заповідник “Бабин Яр”
Для афіші використано авторський малюнок Матвія Вайсберга зі збірки “Дорожній щоденник”

17 червня о 19:00 у Національному історико-меморіальному заповіднику “Бабин Яр” відбудеться поетичний вечір Сергія Жадана “МАК І ПАМ’ЯТЬ”.

У програмі — читання віршів і збір коштів на підтримку бригади Національної гвардії України “Хартія”. Жадан читатиме свої нові вірші а також поезію німецькомовного єврейського поета з Чернівців Пауля Целана, який пережив Голокост.

“У місці, де кожне дерево памʼятає, прозвучать нові вірші Сергія Жадана — про війну, втрати й нашу незламність — а також поезія Пауля Целана в українському перекладі — поета, який пережив Голокост і мовою поезії розповів про найтемніші сторінки історії людства аби ми пам'ятали” – повідомляють організатори. 

Вхід вільний за реєстрацією.
Теми: , , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies