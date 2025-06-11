У Бабиному Яру пройде поетичний вечір Сергія Жадана

Фото: заповідник “Бабин Яр” Для афіші використано авторський малюнок Матвія Вайсберга зі збірки “Дорожній щоденник”

17 червня о 19:00 у Національному історико-меморіальному заповіднику “Бабин Яр” відбудеться поетичний вечір Сергія Жадана “МАК І ПАМ’ЯТЬ”.

У програмі — читання віршів і збір коштів на підтримку бригади Національної гвардії України “Хартія”. Жадан читатиме свої нові вірші а також поезію німецькомовного єврейського поета з Чернівців Пауля Целана, який пережив Голокост.

“У місці, де кожне дерево памʼятає, прозвучать нові вірші Сергія Жадана — про війну, втрати й нашу незламність — а також поезія Пауля Целана в українському перекладі — поета, який пережив Голокост і мовою поезії розповів про найтемніші сторінки історії людства аби ми пам'ятали” – повідомляють організатори.

Вхід вільний за реєстрацією.