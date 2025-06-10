Українські активісти домоглися скасування концертів російського гурту у восьми європейських містах

Група українських активістів домоглася скасування ряду запланованих концертів російського музичного колективу "Кедр Ліванський” у восьми європейських містах: Лондон, Манчестер, Брюссель, Копенгаген, Таллінн, Прага, Париж, Берлін. Гурт підтримує російський режим та бере участь у заходах, спонсорованих урядом РФ.

Концерти було скасовано в ряді європейських клубів: Rust у Копенгагені, Soup у Манчестестері, Peckham Audio та The Jago у Лондоні, La Boule Noir у Парижі, Prive у Таллінні, Klubovna у Празі та Berghain у Берліні.

Ініціатива розпочалася з незалежних дій активістів у різних містах, згодом вони скоординували зусилля. "Запланований тур цього гурту мені показав знайомий німець, – розповіла LB.ua активістка з Берліна. – Тоді я написала своєму колезі музиканту, ми з ним знайшли імейли всіх промоутерів і почали розсилати листи на майданчики, де мали відбутися концерти. Тоді підключилися й інші активісти з інших міст, які це побачили незалежно від нас". Вона також зазначила, що реакція деяких майданчиків була миттєвою: "Копенгагенський майданчик відреагував буквально за пів години, вибачилися і все зняли".

На початковому етапі активісти висловлювали обурення в соціальних мережах, планували акції протесту та напряму контактували з промоутерами. Згодом вони почали обмінюватися напрацюваннями: шаблонами листів та тезами, які поширювали під постами концертних майданчиків, що анонсували тур.

"Я особисто був готовий до протесту в Лондоні, і це був центральний елемент планування, не лише соціальні мережі. У Лондоні ще пару друзів мене підтримали, і ми були серйозно налаштовані — саме це дало повну силу першому розголосу у пості і тоді він розійшовся, накопичуючи силу", – зазначив один з активістів.

У відповідь на скасування концертів, учасниця музичного колективу "Кедр Ліванський” Яна Кєдріна заявила, що її виступи скасовують "за національність і за те, що я живу в Росії. За те що виступаю тут, і за те що не кинула свою країну". Однак активісти наголошують, що причиною скасування є не національність, а відсутність чіткого засудження російської агресії, виступи на заходах, спонсорованих російським урядом та в клубі Mutabor, що належить російським олігархам, наближеним до Путіна. Зокрема, йдеться про заходи, які фінансував російський Президентський фонд підтримки культурних ініціатив, який зосереджується на військовій пропаганді для молоді. На офіційному сайті цього фонду його проєкти описують як такі, що спрямовані на інтеграцію окупованих росіянами територій України “в єдиний культурний, освітній, просвітницький та цивілізаційний простір”.