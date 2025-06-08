Блокбастер “Балерина”: без піруетів, але з вогнеметом

З 4 червня в українському прокаті йде екшн “Балерина” Лена Вейзмана – спін-оф популярної франшизи про Джона Віка. Головну роль у ньому блискуче виконала Ана де Армас, а в епізоді з’являється і сам Кіану Рівз. Кінокритик Ігор Кромф розповідає, як спроба розширити всесвіт Джона Віка виявилась жартом в стилі мемів italian brainrot , а Балерина Капучіно перетворилась на Балерину Асасіно.

“Балерина” починається як типова діснеївська казка. В одній далекій країні, у середньовічному замку на березі моря живе маленька дівчинка Єва, яка любить балет. Якось злі люди з відмітками на руках прийшли і убили її тата. Сирітку Єву віддали її родичам – клану Руська Рома. Клан виростив Єву (у дорослому віці її грає Ана де Армас) як кікімору – найману вбивцю, яка живе з вірою, що вбиваючи одних, вона захищає інших. Йшли роки і героїня де Армас ставала все кращою у асасинському ремеслі, проте єдина причина чому вона так вперто дряпалась вгору по кар’єрній драбині кілера – це одержимість помстою за батька.

Перший фільм з франшизи Джона Віка вийшов в прокат у 2014 році. Тоді цей екшн вдихнув нове життя у жанр бойовика, який не міг знайти себе у 2010-х. Це була сувора історія в дусі в “Самурая” (1967) Жан-П’єра Мельвіля з Аленом Делоном у ролі вбивці, адже також розповідала історію найманого вбивці, який не просто вбиває заради грошей, а має свій неписаний моральний кодекс. На “Самурай” Мельвіля орієнтувалось багато режисерів, від Люка Бессона з його “Леоном” (1994) до Девіда Фінчера з його “Вбивцею” (2023). Спільне між усіма цими фільмами – акцент на драматичності історії, а не на екшні (у “Самураї” його взагалі немає). Натомість батько-засновник франшизи Джона Віка Чад Стахельскі вирішив розбавити драматичну історію про кілера з моральним кодексом добротним екшном, яскравим неоном та ідеально відточеною хореографією бою (колишній каскадер Стахельскі це вміє). Таким і з’являється перший Джон Вік: з одного боку це цілком мельвілівська історія про кілера, з іншого – сувора притча про те, що від долі не втекти, і при цьому ще й високоякісний екшн, який сам по собі є витвором мистецтва.

Фото: imdb “Балерина”

Франшиза зростала, і з нею розростався світ Джона Віка. Виявилось, що суворий неписаний кодекс – це не вигадка самого Джона Віка (на відміну від решти мельвільєподібних кілерів), а традиції великої світової мережі асасинів, яка існує сторіччями. Так франшиза Джона Віка все більше перетворювалась на ефектний кінокомікс, який з кожним епізодом вражав глядача і сценарними інтригами, і все більш ефектною хореографією трюків.

Паралельно з розгортанням цього всесвіту виникали меми про те, що помста за собаку з першої частини франшизи трохи затягнулась. Тож поява спін-офів була лише питанням часу. Історію про Єву Макаро, яка мелькає на пуантах в одній з частин франшизи, довірили Лену Вейзману. У 2000-х він створив досить неординарну франшизу “Інший світ” – історію віковічної боротьби між вампірами та вовкулаками, але з пістолетами, а не з поцілунками, як в “Сутінках”. Перший фільм був запльований критиками, але розхвалений глядачами; щоправда наступні частини франшизи були все менш цікаві і глядацькій аудиторії. Також Вейзман доклав руку до провального римейку кіберпанку “Згадати все” Пола Верговена та створив сумнівної якості четвертий “Міцний горішок”. В цілому в Голлівуді за Вейзманом закріпилось реноме дуже посереднього ремісника, якщо не підмайстра. Забігаючи наперед, щодо “Балерини” можна сказати, що цю роботу він провалив; на певному етапі у виробництво фільму втрутився Стахельскі, який дознімав нові сцени та перемонтовував стрічку заново.

Фото: imdb “Балерина”

Найслабша ланка фільму – це сценарій. Свою сценарну кар’єру Шей Геттен починав у всесвіті Джона Віка, він написав історію третьої та четвертої частин; однак вийшовши з-під опіки Стахельскі, Геттен подарував світові сценарій дилогії “Буремний місяць”, яка була просто набором найдурніших та найпримітивніших кліше космоопери з відвертими копіювання частин інших фільмів. Взявшись за “Балерину”, Геттен довів, що дилогія “Буремний місяць” була його лебединою піснею в сценаристиці.

Історію знайомства Єви та Джона Віка (а вона важлива для сюжету, адже Кіану Рівз матиме трохи часу у фільмі) у “Балерині” розширюють. Однак в чому суть прив’язки до балету залишається неясно. Складається враження, ніби це історія з тік-току про абсурдні меми italian brainrot, де Балерина Капучино перетворюється на Балерину Асасіно. Балет так і не стане якоюсь важливою частиною особистої історії героїні де Армас . Не варто і очікувати якихось драматичних флешбеків в дусі “Чорного лебедя” (2010) Даррена Аронофіскі. Зате є реверанси чи то в бік “Убити Білла” (2003) Квентіна Тарантіно, чи радше в бік його прототипу “Леді Кривавий Сніг” (1973) Тошії Фудзіта. Режисер щосили тягне сніжну естетику у поєднанні з боями на катанах.

Фото: imdb “Балерина”

Головні антагоністи (ті самі люди з відмітинами на руці) – це якийсь зловісний і секретний містичний культ, що живе в Альпах і має фішечку у вигляді кіднепінгу. Однак фільм не дає жодного пояснення, для чого вони крадуть дітей, чому потім вважають цих дітей рідними, і хто вони взагалі. Замість розгортання сюжету, друга частина фільму (скоріше за все тут підключився Чад Стахельскі) забиває час фірмовим екшном з захопливими сценами двобою на вогнеметах та іншими атракціями. Фінал міг би бути реверансом до саги про “Відьмака”, однак врятована дитина раптом знайшла врятованого батька.

Проте є й позитивні сторони цього фільму. Найбільша – це Ана де Армас, яка прекрасно справилась з роллю. Її відточені рухи та неймовірна пластика під час бою, жива міміка та гра дають Єві Макаро все те, що допомогло їй уникнути долі блідої тіні Джона Віка.

Фото: imdb “Балерина”

Спецефекти та постановки боїв тут теж на високому рівні (очевидно завдяки Стахельскі, а не Вайзману). Однак якщо фільми про Джона Віка славились тим, що герой використовував підручні засоби як ефективну зброю у неймовірних для екшну локаціях (як то книги в бібліотеці чи експонати у музеї), то в “Балерині” набір зброї та локацій досить обмежений. Маємо класичну для цього всесвіту сутичку в пафосному нічному клубі, кілька смертоносних зіткнень в альпійських горах та в збройному магазині. Навіть сцена з рестораном не витягує. Вайзман (чи Стахельські?) намагається зосередитись на екшні з вибухами, тому гранати летять на всі боки, а найефектіншою сценою стає двобій вогнемета та пожежного шланга, де протистояння стихій нагадує сцену дуелі на чарівних паличках з саги про Гаррі Поттера.

“Балерина” вийшла посереднім і дуже хаотичним фільмом. Її фрагментарний сюжет марно намагається втиснутись в неписаний моральний кодекс створеного Стахельські світу. Головна героїня, попри акторські таланти Ани де Армас, виглядає пласкою, а сюжет тримається на Deus ex machina у вигляді Джона Віка. Очевидно, в халтурності цього проєкту не сумнівається навіть його рідна студія Lionsgate – інакше чому б вона встановлювала ембарго на негативні відгуки до 4 червня?