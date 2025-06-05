Українські письменниці презентували свої книги на міжнародному літературному фестивалі у Словаччині

З 29 травня по 1 червня у столиці Словаччини Братиславі відбувся міжнародний літературний фестиваль BRaK - Bratislavský knižný festival. Серед учасників/ць фестивалю були й українські авторки: Анастасія Левкова та Юлія Ілюха.

Про це на своїй сторінці у фейсбук пише Український Інститут.

Анастасія Левкова презентувала словацький переклад свого роману «За Перекопом є Земля», що вийшов у словацькому видавництві Dajama. Книгу, яка розповідає історію Криму, переклав Ондрей Губінський.

Анастасія Левкова, фото зі сторінки Українського Інституту

А Юлія Ілюха презентувала свою збірку короткої прози «Мої жінки», яка вийшла у словацькому видавництві Motyl у перекладі Вероніки Голдінякової.

Зі сторінки Українського Інституту

Українські події модерували та перекладали Анна Сєдих та Даніель Коллар.