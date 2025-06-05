Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
«Там так кричали, що навіть собаки не виходили зі своїх будок…»
«Там так кричали, що навіть собаки не виходили зі своїх будок…»
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Ключові завдання F-16
Ключові завдання F-16
Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Про німецькі інвестиції в українську далекобійну зброю
Про німецькі інвестиції в українську далекобійну зброю
ГоловнаКультура

Українські письменниці презентували свої книги на міжнародному літературному фестивалі у Словаччині

Українські авторки презентували словацькі переклади книг.

CultHub
Українські письменниці презентували свої книги на міжнародному літературному фестивалі у Словаччині
Зі сторінки Українського Інституту

З 29 травня по 1 червня у столиці Словаччини Братиславі відбувся міжнародний літературний фестиваль BRaK - Bratislavský knižný festival. Серед учасників/ць фестивалю були й українські авторки: Анастасія Левкова та Юлія Ілюха. 

Про це на своїй сторінці у фейсбук пише Український Інститут. 

Анастасія Левкова презентувала словацький переклад свого роману «За Перекопом є Земля», що вийшов у словацькому видавництві Dajama. Книгу, яка розповідає історію Криму, переклав Ондрей Губінський.

Анастасія Левкова, фото зі сторінки Українського Інституту
Анастасія Левкова, фото зі сторінки Українського Інституту

А Юлія Ілюха презентувала свою збірку короткої прози «Мої жінки», яка вийшла у словацькому видавництві Motyl у перекладі Вероніки Голдінякової.  

Зі сторінки Українського Інституту
Зі сторінки Українського Інституту

Українські події модерували та перекладали Анна Сєдих та Даніель Коллар. 

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Теми: , , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies