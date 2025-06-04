Більшість книг в Україні продовжують купувати в книгарнях, найбільша виручка торік – у "Книгарні Є"

Книгарні залишаються головним місцем купівлі книжок в Україні – на них припадає 45 % продажів минулого року. В Інтернеті купують лише незначно менше – 44 %, а ще 17 % здійснюють в інших магазинах.

Про достатню кількість книгарень у місті сказали лише кияни – 81 % опитаних. Для решти регіонів цей показник удвічі нижчий, йдеться у звіті Українського інституту книги.

Згідно з опитуванням УІК, 30 % опитаних сказали, що витрачають на книги до 500 гривень на три місяці, 46 % – від 501 до 2000 гривень, 19 % – понад 2000.

48 % опитаних сказали, що у 2024 їхні витрати на книги не змінилися порівняно з попереднім роком, витрачати менше стали 19 %, а більше – 29 %.

Фото: Український інститут книги

При цьому 43 % опитаних сказали, що під час повномасштабної війни стали купувати книги рідше, ніж до неї.

Фото: Український інститут книги

Книгарнею із найбільшим виторгом торік стала мережа "Книгарня Є". Приріст виручки порівняно з 2023 склав 26 %.

Фото: Український інститут книги