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Більшість книг в Україні продовжують купувати в книгарнях, найбільша виручка торік – у "Книгарні Є"

Більшість книг в Україні продовжують купувати в книгарнях, найбільша виручка торік – у "Книгарні Є"
Фото: Український інститут книги

Книгарні залишаються головним місцем купівлі книжок в Україні – на них припадає 45 % продажів минулого року. В Інтернеті купують лише незначно менше – 44 %, а ще 17 % здійснюють в інших магазинах. 

Про достатню кількість книгарень у місті сказали лише кияни – 81 % опитаних. Для решти регіонів цей показник удвічі нижчий, йдеться у звіті Українського інституту книги. 

Згідно з опитуванням УІК, 30 % опитаних сказали, що витрачають на книги до 500 гривень на три місяці, 46 % – від 501 до 2000 гривень, 19 % – понад 2000. 

48 % опитаних сказали, що у 2024 їхні витрати на книги не змінилися порівняно з попереднім роком, витрачати менше стали 19 %, а більше – 29 %. 

Фото: Український інститут книги

При цьому 43 % опитаних сказали, що під час повномасштабної війни стали купувати книги рідше, ніж до неї. 

Фото: Український інститут книги

Книгарнею із найбільшим виторгом торік стала мережа "Книгарня Є". Приріст виручки порівняно з 2023 склав 26 %. 

Фото: Український інститут книги

Фото: Український інститут книги
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