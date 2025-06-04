Осіпова призначили керівником Держкіно без конкурсу за законом воєнного часу – коментар Мінкультури

“Конкурси на посади державної служби категорії «А» не проводяться під час воєнного стану”.

Учора аналітичний центр “Інститут законодавчих ідей” у партнерстві з ГО “Коаліція дієвців культури” опублікували заяву кіноспільноти щодо кризи довіри до державної кінополітики. Зокрема, йшлося про призначення Андрія Осіпова Головою Держкіно без конкурсної процедури, тоді як виконавчого директора Українського культурного фонду призначили через конкурс. Нагадаємо, Державне агентство України з питань кіно (Держкіно) перебуває у підпорядкуванні Міністерства культури та стратегічних комунікацій.

Перша заступниця Міністра культури Галина Григоренко прокоментувала це питання:

Галина Григоренко

“Державне агентство України з питань кіно є ценральним органом виконавчої влади, що реалізує політику у сфері кінематографії. Суб’єктом призначення керівника цієї інституції, держслужбовця категорії «А», є Кабінет Міністрів України.

Конкурси на посади державної служби категорії «А» не проводяться під час воєнного стану, відповідно призначення керівника відбувалося за встановленою процедурою і затверджувалося колегіальним рішенням Кабінету Міністрів України.

Своєю чергою, Український культурний фонд є державною установою, діяльність якої регулюється окремим законом, та перебуває у сфері управління Міністерства культури та стратегічних комунікацій. Проведення співбесід на посаду виконавчого директора і конкурсний добір на цю посаду передбачений Законом України «Про Український культурний фонд» і був оголошений Наглядовою радою УКФ. Це абсолютно інша процедура, яка відрізняється від призначення керівника Держкіно на посаду державної служби категорії «А»”.