Кабмін призначив керівника Держкіно

Кабінет Міністрів України призначив Андрія Осіпова головою Державного агентства України з питань кіно.

Про це 30 травня повідомило Міністерство культури та інформаційної політики.

Андрій Осіпов — український продюсер, письменник і громадський діяч. До призначення він очолював Одеську кіностудію, є членом Національної спілки кінематографістів України та головою Ради з державної підтримки кінематографії, уточнили в Мінкультури.

Також Осіпов є експертом комісії з надання грантів Президента України молодим діячам у сфері кіно та співзасновником кінофестивалю «Cinema for Victory».