Кабмін призначив керівника Держкіно

Кабінет Міністрів України призначив Андрія Осіпова головою Державного агентства України з питань кіно.
Про це 30 травня повідомило Міністерство культури та інформаційної політики.
Андрій Осіпов — український продюсер, письменник і громадський діяч. До призначення він очолював Одеську кіностудію, є членом Національної спілки кінематографістів України та головою Ради з державної підтримки кінематографії, уточнили в Мінкультури.
Також Осіпов є експертом комісії з надання грантів Президента України молодим діячам у сфері кіно та співзасновником кінофестивалю «Cinema for Victory».
- Торік у липні Кабмін звільнив з посади голову Державного агентства України з питань кіно Марину Кудерчук.
- Опісля тимчасово виконувати обов'язки керівника призначили Юлію Шевчук. Вона зі серпня 2020 року працювала першою заступницею голови Держкіно, а перед цим очолювала юридичний відділ агентства та виконувала обов'язки очільниці до призначення Кудерчук.