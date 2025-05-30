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Кабмін призначив керівника Держкіно

Установу очолив Андрій Осіпов.

Кабмін призначив керівника Держкіно
Андрій Осіпов
Фото: Мінкультури

Кабінет Міністрів України призначив Андрія Осіпова головою Державного агентства України з питань кіно. 

Про це 30 травня повідомило Міністерство культури та інформаційної політики.

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Андрій Осіпов — український продюсер, письменник і громадський діяч. До призначення він очолював Одеську кіностудію, є членом Національної спілки кінематографістів України та головою Ради з державної підтримки кінематографії, уточнили в Мінкультури.

Також Осіпов є експертом комісії з надання грантів Президента України молодим діячам у сфері кіно та співзасновником кінофестивалю «Cinema for Victory».

  • Торік у липні Кабмін звільнив з посади голову Державного агентства України з питань кіно Марину Кудерчук.
  • Опісля тимчасово виконувати обов'язки керівника призначили Юлію Шевчук. Вона зі серпня 2020 року працювала першою заступницею голови Держкіно, а перед цим очолювала юридичний відділ агентства та виконувала обов'язки очільниці до призначення Кудерчук.
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